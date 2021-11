Prop de 2.000 empleats del Banc Sabadell sol·liciten l'adhesió a l'ERO, superant la xifra de sortides pactades

Gairebé 2.000 treballadors del Banc Sabadell han sol·licitat l'adhesió a l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que van pactar els sindicats i l'entitat a mitjans d'octubre. D'aquesta manera, el nombre de sol·licituds ja supera el nombre de sortides pactades, fixades en un mínim de 1.380 però ampliable a 1.605. A més, la xifra d'adhesions encara pot ser més gran, ja que el període per inscriure's a l'expedient de forma voluntària expira a les 23.59 h d'aquest dilluns 15 de novembre. No obstant això, els sindicats alerten que no totes les sol·licituds podran ser ateses, un fet que atribueixen a "criteris del banc". Un cop finalitzi el període d'adhesions, l'entitat comunicarà la resolució de les peticions el divendres 3 de desembre.

Malgrat les preocupacions per part dels sindicats -defensen que l'entitat aplicarà criteris subjectius per escollir quines seran les sortides-, aquests assenyalen que la xifra de sol·licituds "reafirma la defensa de la voluntarietat" en l'aplicació de mesures d'extinció. A més, asseguren que la direcció del banc s'ha compromès a "evitar en la mesura del possible" l'aplicació de mesures que puguin ser "traumàtiques", incloent-hi la mobilitat geogràfica.

Tot i això, asseguren que la xifra de sol·licituds és "trista per les connotacions que comporta". "Això vol dir destrucció d'ocupació, gent jove que tira la tovallola i perd la il·lusió i les ganes, treballadors amb problemes de salut i esgotaments dels veterans", ha escrit la Unió General de Treballadors (UGT) en un comunicat.

Publicitat