El Banc Sabadell i els sindicats pacten la sortida d'almenys 1.380 treballadors

La direcció del Banc Sabadell (BS) i els sindicats han tancat un principi d’acord per a l’acomiadament a través d’un ERO d’almenys 1.380 treballadors amb baixes voluntàries, segons han confirmat el BS i fonts sindicals. La xifra es podria arribar a ampliar fins a les 1.605 persones si hi ha més treballadors que opten per acollir-se al pla de baixes. La mesura evita, per tant, els acomiadaments forçosos, una de les prioritats de les dues parts.

Inicialment, el Banc Sabadell plantejava la sortida de 1.936 treballadors, però la xifra es va anar reduint a mesura que avançaven les negociacions. Dit això, les condicions per a les prejubilacions dels majors de 55 anys, amb un mínim de 10 anys d’antiguitat, inclouen topalls de la indemnització de fins a 300.000 euros per persona. En un comunicat, el sindicat CCOO ha subratllat que l’acord s’ha gestat “in extremis” en el marc d’una negociació “molt complexa”, però ha considerat que es tracta d’un pacte “molt satisfactori” que inclou aspectes com “el manteniment de les condicions financeres” per a tots els treballadors que s’hi adhereixin.

269 milions d’euros

El Banc Sabadell estima que el cost del procés serà de 269 milions d’euros abans d’impostos. Al mateix temps, l’ERO permetrà a l’entitat un estalvi de prop de 100 milions d’euros. Així mateix, l’acord inclou prejubilacions des dels 55 anys amb un mínim de 10 anys d’antiguitat i una prestació equivalent a un 85% del salari net, amb topall de 300.000 euros per al col·lectiu de 55 a 57 anys, i de 280.000 per al de 58 a 62.

A banda, s’estableix una quota de 100 persones de 55 anys per acollir-se a l’ERO. Pel que fa a les baixes incentivades per a menors de 54 anys, se’ls indemnitzarà amb 40 dies de sou per any treballat.

