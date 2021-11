El Campionat de Catalunya absolut de tennis ofereix un derbi masculí

Les instal·lacions del Club de Tennis Sabadell acullen des d'aquest dimecres i fins dissabte el Campionat de Catalunya absolut per equips, amb l'al·licient d'un derbi en el quadre masculí després del sorteig efectuat en l'acte de presentació del torneig que ha comptat amb la presència del president de la Federació Catalana, Jordi Tamayo, el vicepresident del C.T. Sabadell, Lluis Ma Duran, i la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Laura Reyes.

Tots han celebrat el retorn d'aquest certamen després de l'ajornament de l'any passat per la pandèmia. "Ens fa una especial il·lusió que l'organitzador sigui el C.T. Sabadell perquè és un referent del tennis català i volem premiar els clubs que fan bé les coses", ha subratllat Jordi Tamayo. Per la seva part, Lluís Ma Durán ha destacat la implicació de l'Ajuntament i Laura Reyes ha celebrat que "torni a Sabadell un esdeveniment esportiu d'aquesta dimensió. Agraïm a la Federació que s'hagi apostat per la nostra ciutat i el C.T. Sabadell".

El sorteig va ser capritxós emparellant els dos representants locals en els quarts de final del quadre masculí. Així, C.T. Sabadell i Cercle Sabadellès 1856 lluitaran per una plaça a semifinals a partir de les 10 hores d'aquest dimecres. El guanyador s'enfrontarà al vencedor de l'eliminatòria entre C.T. Girona i RC Polo (cap de sèrie número 2). Els altres encreuaments són: RCT Barcelona (1) - C.T. Manresa i C.T. Barcino - C.T. Salut.

En el quadre femení només participen cinc equips. El Cercle Sabadellès passa directament a semifinals, juntament amb RCT Barcelona (el seu rival) i C.T. Barcino. En canvi, el C.T. Sabadell haurà de superar la difícil prova del potent RC Polo si vol estar a 'semis'. Els partits es jugaran en dues sessions, a partir de les 10 i 14 hores, amb cinc individuals de tres sets (amb 'tie-break') i dos dobles en cas que sigui necessari. Ara mateix no es pot saber quins jugadors aportarà cada equip. De fet, fins al moment de la signatura és una incògnita. Molts jugadors i jugadores estan disputant tornejos i no podran participar, però s'espera la presència de tennistes de bon nivell. Als llistats apareixen noms com Beto Martín, Oriol Roca, Max Alcalà, Sergi Tintoré, Guiomar Maristany, Rosa Vicens o Carlota Martínez.

La directora de tennis del C.T. Sabadell, Yolanda Clemot, veu complicat el passi a semifinals del C.T. Sabadell. "En categoria femenina, les millors jugadores seran baixa perquè estan disputant tornejos, i participarem amb veteranes com Eva Escribano i joves com Ivet Sala, una jugadora infantil que l'any vinent estarà a l'equip absolut estatal. Pedrera absoluta. Tenim poques opcions contra el RC Polo, tot depèn de la seva participació. Sembla que vindran amb jugadores júniors. Si no són les del primer equip que van anar a Múrcia, tenim possibilitats de forçar els dobles i arribar a semifinals", explica.

De l'encreuament masculí en el quadre masculí, Clemot també pensa que "dependrà dels jugadors que porti el Cercle. Si ve amb els del primer equip, són infinitament superiors. Nosaltres jugarem amb els cadets i júniors de casa. L'objectiu és que gaudeixen del campionat i facin el millor tennis possible". Sobre el pronòstic global, considera clar favorit el C.T. Barcelona en les dues categories, però concedeix opcions al C.T. Barcino i RC Polo masculí, en funció dels jugadors que finalment participin". Yolanda també destaca el fet que els socis de l'entitat puguin veure tennis de qualitat, amb jugadors catalans. Les finals estan previstes pel dissabte.

