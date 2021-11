Il·lús Teatre torna a la Cava Urpí per Nadal amb 'No sigueu materialistes'

No sigueu materialistes és el títol de l’espectacle que la companyia sabadellenca Il·lús Teatre estrenarà aquest any en la seva tradicional cita nadalenca a la Cava Urpí. La formació liderada per Jordi Fité oferirà del 23 al 30 de desembre fins a sis funcions de la proposta. Per a algunes funcions, com la del dia de Nadal, ja s’ha cobert el 40 per cent de l’aforament.

Coproduïda per Il·lús i UiU Promotors, No sigueu materialistes és una nova edició del ja tradicional cabaret literari que es representa des de fa vint-i-quatre anys. Amb un format molt definit, la companyia combina tot tipus de gèneres —esquetxos, monòlegs, escenes, poemes, música, cançons...— que volen provocat una barreja de sensacions que van des de la reflexió fins a l’humor, passant per la crítica o bé pel pur gaudiment de la bellesa.

Darrere el títol d’aquesta nova proposa hi ha un intent de reflexionar sobre l’obsessió pel materialisme i el consumisme que caracteritzen la nostra societat. “I que potser val la pena qüestionar”, defensa el director de l’espectacle. “Les circumstàncies que hem viscut darrerament ens han fet adonar de la importància de les coses intangibles com l’amistat, els records, l’humor, el teatre, la poesia, el respecte per la natura, i tantes d’altres”, afegeix.

Els assajos de la nova producció d’Il·lús ja han començat amb una companyia integrada, en aquesta ocasió per Jep Barceló, Òscar Castellví, Mariona Ribas i Marta Tricuera en l’àmbit actoral; i per Artashes Aslanyan (piano i teclats) i Marina Prades (veu i violí) en l’apartat musical.

No sigueu materialistes es representarà els dies 23, 25, 26, 28, 29 i 30 de desembre (a les 21 h). El dia de Sant Esteve, a més, se’n farà una funció a les 19 h.

