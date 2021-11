La 10a Edició de Més que una panera, la campanya solidària de la Fundació Privada Atendis, arriba amb una novetat. A banda de la panera amb més d'una cinquantena de productes, també sorteja deu àpats per a dos persones a diferents restaurants de Sabadell. Un dron, una bici, patinets elèctrics, una Smart-tv, vals regals, un robot de cuina i una Nintendo switch són alguns dels regals que se sortegen.

La butlleta es pot adquirir per 2,5 euros a qualsevol dels centres d'Atendis, o als 31 comerços associats, al Centre de Sabadell. També es pot fer a través de la pàgina web d'Atendis. El sorteig tindrà lloc el 28 de desembre a les 12 del migdia davant de notari."No hi cap tot en un cotxe. El guanyador ha de venir a buscar-ho en furgoneta", afirma la gerent d'Atendis, Montse Estrada.

La implicació del comerç

El comerç local és un dels principals agents d'aquesta iniciativa. Amb les seves aportacions desinteresades han farcit la panera de productes. "Aquest any hi ha 111 col·laboradors que omplen la panera", destaca Estrada. Només els establiments de Comerç Centre representen el 30% de les aportacions. I Xeviot, un any més, s'ha convertit en l'aparador d'aquesta panera. "Cada any hi ha més participació de comerços que participen de forma directa o indirecta", ha assegurat el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, que ha afirmat que "el comerç local fa xarxa i ciutat".

"És una iniciativa per recaptar fons per a l'entitat, que fa molta falta", ha destacat el president d'Atendis, Josep Manuel Suàrez. S'han posat a la venta 10.000 butlletes i l'objectiu és vendre-les totes per recaptar 25.000 euros. L'any passat se'n van vendre 6.927, malgrat la pandèmia. Els diners van destinats íntegrament a material i despeses dels centres de la Fundació.

Per tercer any consecutiu, l'Escola de Disseny Illa ha elaborat el cartell de difusió i l'escola Artidi de Barcelona s'ha encarregat de muntar l'aparador. "L'atenció a persones amb discapacitat i el comerç local ha patit de forma molt dura els efectes de la pandèmia", afirma el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, que ha volgut reconèixer els seus esforços. "És un orgull per a la ciutat", diu.

La Fundació Privada Atendis és una entitat sense ànim de lucre que desenvolupa la seva acció al servei de les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies, al Vallès Occidental. Actualment atèn 250 persones amb discapacitat psíquica.

