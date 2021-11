Gabriel Fernàndez fa un pas endavant per ser el candidat d'ERC Sabadell a les eleccions de 2023

Gabriel Fernàndez ha fet un pas endavant per ser el candidat d'ERC a les eleccions de Sabadell de l'any 2023. El grup municipal acaba d'encetar el procés de primàries per escollir l'alcaldable i, tal com va avançar aquest diari, l'actual portaveu de la formació té intencions de ser cap de llista als comicis. És l'únic membre del grup republicà que s'ha postulat per al càrrec, ara mateix.

El portaveu d'ERC ha encetat una ronda de contactes per rebre la confiança dels companys de formació dels diferents barris de la ciutat i per "intercanviar visions". La intenció de Fernàndez és "la victòria el 2023 per tornar a tenir un alcalde republicà a Sabadell".

De moment, ja ha rebut l'aval i el suport públic de l'exalcalde de Sabadell Juli Fernàndez, actualment diputat al Parlament de Catalunya. També alguns regidors del grup municipal, com Pere Farrés o Raul Garcia Barroso, han expressat la seva confiança amb Gabriel Fernàndez.

El procés de primàries culminarà el 27 de novembre amb una votació en assemblea, on decidirà la militància, membres de la secció local i del Jovent Republicà de Sabadell. Fins a dos dies abans, hi ha temps per a recollir com a mínim un 20% d'avals de la militància i presentar-se com a candidat.

Publicitat