ERC inicia el procés per escollir candidat a les eleccions municipals de 2023

ERC Sabadell ha anunciat que en dues setmanes hauran escollit candidat per a les eleccions municipals de l'any 2023. El procés de primàries culminarà el 27 de novembre, després d'una assemblea per escollir un alcaldable d'entre els aspirants, que obligatòriament han de tenir els avals d'un mínim del 20% de la militància de la ciutat.

Des de fa un any i mig, l'actual portaveu dels republicans a l'Ajuntament és Gabriel Fernàndez. És l'únic membre de la formació que ha manifestat intencions de ser alcaldable l'any 2023. És a l'Ajuntament de Sabadell des de l'any 2015, un any després que entrés a la formació com a independent. Durant l'anterior mandat, va ser regidor d'Acció Social en el Govern de Transformació. Va prendre el relleu com a líder dels republicans a l'exalcalde Juli Fernàndez, després que l'estiu de 2020 deixés l'acta de regidor per a centrar-se com a Delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona.

Hi ha temps per a recollir avals de la militància i presentar-se com a candidat fins al dijous 25 de novembre. A les primàries tenen dret a vot els militants i amics de la secció local i, també, els membres del Jovent Republicà de Sabadell, amb les úniques condicions que tinguin més de tres mesos d’antiguitat, que visquin a la ciutat i que estiguin al corrent de pagament.

La llista definitiva per a les eleccions de 2023 arribarà més tard. Després d'escollir l'alcaldable, una comissió proposarà una llista electoral, paritària i amb militants del Jovent Republicà, que haurà de ser ratificada per una assemblea local. Serà, com a molt tard, tres mesos abans dels comicis.

Publicitat