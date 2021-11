Més de 3.000 sabadellencs rebutgen vacunar-se de la Covid: són l’1,64%

En el darrer mig any s’ha reduït el nombre de sabadellencs que rebutgen vacunar-se contra el coronavirus. La mitjana ha passat del 2,25% del mes de maig –amb la vacunació oberta a majors de 55 anys– a l’1,64% actual –a partir dels 12 anys– segons les dades del Departament de Salut recollides pel grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Són unes 3.111 persones. Aquestes són les persones que consten al registre com que han rebutjat rebre la vacuna, a banda de les que ja ho han descartat pel seu compte.

Quan queden poques setmanes perquè faci un any de l’inici de la vacunació, el 13,8% de sabadellencs no han rebut la pauta completa contra la Covid-19, mentre que al 12,3% li falta la primera dosi.

Hi ha diferències notables del percentatge de rebuig de la vacunació segons les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de la ciutat, que agrupen els diferents centres d’atenció primària (CAP). A l’ABS on més persones han rebutjat rebre la vacuna és la de La Serra, a Torre-romeu, amb un 3,59% de rebuig. On hi ha més acceptació de la vacunació és a l’ABS Nord, amb un 0,85% de persones que l’han rebutjat. Entre les 10 ABS, la mitjana del rebuig de la vacunació és de l’1,64%.

L’investigador Daniel López Codina (BIOCOM-SC) assegura que tot i aquestes dades “hem d’estar molt contents perquè el percentatge de vacunació està sent molt alt”. En primeres dosis, Sabadell té un percentatge de vacunats com Xile, el cinquè país amb més població vacunada de tot el món (87%). Lideren el rànquing els Emirats Àrabs Units, amb el 98%.

Encara se’n vacunaran més

Tant López Codina com la psicòloga sabadellenca Dolors Ramírez coincideixen que el percentatge de vacunació encara pujarà més per evitar que mesures restrictives siguin un impediment per fer vida normal com s’ha aplicat a Àustria, per exemple, on aquestes persones només poden sortir al carrer per anar a treballar, al metge o a fer compres essencials.

Ramírez explica que entre les persones no vacunades hi ha dos perfils: “Els indecisos i els del no rotund”. La psicòloga creu que la pressió de les autoritats farà que una part dels primers es vacunin, mentre que als altres els genera una sensació “d’enfadament”.

López Codina considera que el que fa Àustria és “raonable veient la seva situació epidemiològica”; i respecte a l’elevat percentatge de vacunació de la població catalana, subratlla que la societat té “memòria de la importància de la vacunació” perquè històricament han funcionat per reduir a la mínima expressió malalties com la pòlio.

