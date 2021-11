Rehabiliten la façana de l’Eurojet, un dels edificis protegits del Passeig

Primer es va rehabilitar el seu interior i ara és el torn de la façana. L’edifici Eurojet, al passeig de la Plaça Major, 54, està passant per un rentat de cara. Durant el mes de novembre s’està reparant la façana d’aquest immoble, de propietat privada, amb la vista posada a tenir-la enllestida per Nadal i que aleshores ja s’hagi pogut treure la bastida que es fa servir per les obres. En total s’hi invertiran més de 13.000 euros.

Es tracta d’un edifici protegit pel pla de protecció del patrimoni local i data del 1890. Fins l’any passat, l’Eurojet, per la inscripció que té a la part superior de la façana, era un edifici d’oficines. El juliol del 2020 es va acabar la reforma interior que ha convertit cadascuna de les tres plantes que té en un pis, de manera que ara són tres habitatges de planta sencera, amb vistes tant al Passeig com al carrer de la Borriana, al darrere. A part es manté el local de planta baixa que acull un restaurant.

Amb els anys, a la façana s’hi han produït “algunes petites esquerdes, res greu que requerís una actuació d’urgència”, cosa que ha portat a la propietat de l’immoble a rehabilitar-la perquè “ja que hem rehabilitat tot l’edifici per posar-lo al dia, la façana mereix el mateix tractament”, tal com expliquen fonts coneixedores de la reforma. La paret es pintarà amb el color original, amb un to sèpia i blanc trencat.

