El full de ruta del Centre d'Esports fins a lligar el substitut d'Hidalgo

Dies moguts als despatxos del Centre d'Esports. Després de la derrota a Valdebebas davant el filial del Real Madrid que va significar la destitució d'Antonio Hidalgo, ara comença l'autèntica cursa per lligar el seu substitut a la banqueta. De moment, l'ex tècnic del juvenil arlequinat i actual responsable de l'àrea de futbol internacional del club, Miki Lladó, ha dirigit la primera sessió post-Hidalgo a la Nova Creu Alta. Un entrenament de recuperació.

Aquest dilluns la plantilla tindrà descans a l'espera de possibles novetats. També és probable una roda de premsa -probablement el dimarts- perquè el tècnic de Canovelles s'acomiadi del club i l'afició arlequinada i faci una valoració del seu pas pel Centre d'Esports aquestes últimes quatre temporades. Han estat 90 partits de lliga dirigits, amb 31 victòries, 25 empats i 34 derrotes. Ha sumat el 43,7 per cent dels punts. La salvació en la 18/19 representat pel partit d'Olot i l'agònic ascens a la Segona A en el memorable play-off de Marbella apareixen com els seus èxits. En contrapartida, marxa amb un descens a la Primera RFEF i l'equip situat en zona de descens a la Segona RFEF amb 11 punts de 39 possibles.

Candidats

La llista pot ser interminable, però quatre noms han agafat força com a possibles candidats a la banqueta arlequinada a les últimes hores. De moment, la rumorologia s'ha centrat en Francisco Javier Garcia Pimienta (1974), amb una trajectòria marcada pel Futbol Base del FC Barcelona com a entrenador. Ha passat per totes les categories en els últims 17 anys, els últims 4 al filial. Va perdre la final del play-off a Marbella precisament davant el Sabadell i el passat estiu va ser acomiadat per la directiva de Jan Laporta de manera sorprenent i inesperada. Encaixaria en el perfil que busca el club arlequinat, amb filosofia i manera de veure el futbol. També té caràcter quan cal i viu a Barcelona. El principal problema podria ser el tema econòmic o la seva preferència a esperar alguna oferta de Segona A.

Curro Torres (1976), nascut a Alhen (Alemanya) perquè el pares van emigrar a terres alemanyes, però establert de petit a Santa Coloma de Gramenet, va triomfar com a jugador al València i després ha tingut una trajectòria irregular a les banquetes: un gran èxit en el filial del València, fregant l'ascens a Segona A en un playoff amb l'arlequinat Guillem Molina a l'equip, i experiències a Segona A amb el Lorca, Córdova i CD Lugo. Als dos primers equips va ser destituït abans d'acabar la temporada.

Rubén Baraja (1975) va destacar també al València com a futbolista i a les banquetes ha tingut de tot: amb l'Sporting de Gijón va disputar un play-off a Primera Divisió després de substituir Paco Herrera, però no va poder acabar els projectes iniciats al Rayo Vallecano o Saragossa la passada temporada.

Finalment, també ha aparegut el nom, potser més conegut, de Fernando Estévez (1978), amb experiència a Segona Divisió B. Va començar amb clubs modestos com Recreativo Granada, Vélez, Loja o Guijuelo i després del seu pas per l'Almeria B, va fer un salt de qualitat: Marbella, Burgos i Badajoz, amb el qual va fregar l'ascens a Segona A. Es va creuar l'Amorebieta a la final en el Nuevo Vivero. És un home amb caràcter que coneix bé els actuals jugadors arlequinats Kike Royo i César Morgado.

"És indispensable un component de revulsiu", va explicar el president Esteve Calzada a la improvisada roda de premsa a l'Estadi Alfredo Di Stefano minuts després d'anunciar la destitució d'Antonio Hidalgo sobre el perfil del seu recanvi. Poden passar hores o dies per prendre la definitiva decisió. Fins i tot no es descarta que Miki Lladó s'assegui a la banqueta el dissabte contra l'Andorra i el nou tècnic debuti a la Copa del Rey, el dimarts 30 de novembre, al camp de l'At. Sanluqueño. Llavors el debut a la lliga seria a Palamós davant la UE Costa Brava. D'altra banda, el club també podria accelerar la contractació de la figura del director esportiu per fer-ho coincidir amb el nou inquilí de la banqueta.

