La reforma de la plaça de la Llibertat començarà el mes de març

La reforma de la plaça de la Llibertat de la Concòrdia continua endavant, ara amb la licitació del projecte perquè les empreses que vulguin optar a fer les obres puguin presentar les seves propostes. Està previst que els treballs comencin el pròxim mes de març i durin mig any, de manera que haurien d'estar acabades el setembre del 2022.

El Govern ha tret a licitació aquest dilluns el projecte de reforma la plaça, amb un pressupost de més de 181.000 euros. La renovació comportarà treure quatre de les vuit pistes de petanca més properes a l'escola Font Rosella per ampliar la zona de jocs infantils, un d'inclusiu, a més d'un tobogan i gronxadors. Els altres jocs que hi ha a la plaça es renovaran per uns de nous adreçats a infants d'1 a 6 anys i s'incorporar noves taules de ping-pong, mantenint les actuals, i també hi continuaran sent la zona verda i l'aranya de joc.

Aquest projecte arrossega polèmica perquè ha generat discrepàncies entre el Govern, l'associació de veïns de la Concòrdia i també amb ERC. Els veïns volien mantenir les pistes de petanca i ampliar l'espai pels joves, i els republicans van proposar al ple aturar el projecte i consensuar-lo de nou amb el veïnat, amb una moció que no va prosperar. La segona tintenta d'alcaldessa, Marta Morell, va donar la polèmica per tancada a principis de mes perquè "hi ha hagut bastants canvis respecte el projecte inicial perquè s’hi han incorporat demandes de tots els actors".

Junta de dilatació

Les obres també serviran per reparar la junta de dilatació del centre de la plaça per corregir les filtracions que ara hi ha a l'aparcament subterrani, propietat de l'empresa local d'habitatge, Vimusa. Per fer-ho possible és refarà la impermeabilització de l'espai i es reconstruirà la junta de dilatació que travessa la plaça de banda a banda.

