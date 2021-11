Gabriel Fernàndez aplana el terreny per ser l’alcaldable d’ERC a Sabadell

El precandidat d’ERC a l’alcaldia de Sabadell, Gabriel Fernàndez, fa camí per encapçalar la llista de les eleccions municipals del 2023. L’actual portaveu republicà és l’únic que s’ha presentat per ser alcaldable i, segons ha pogut saber el Diari, ja ha assolit el 20% de suports de la militància, requisit indispensable per al procés de primàries. Gabriel Fernàndez ha rebut el vistiplau de noms de pes a la secció local del partit, com l’exalcalde Juli Fernàndez, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, i diversos regidors d’ERC.

“Estic molt agraït pels suports i les mostres de confiança que he obtingut fins ara i animo a sumar-s’hi a tots els que ho vulguin. Estem marcant el camí d’un nou lideratge per al maig del 2023”, assegura Gabriel Fernàndez en declaracions al DS. El precandidat celebra el procés de primàries locals i considera que és una oportunitat per “retrobar-se amb militants, amics i veïns de la ciutat”.

El termini per postular-se com a precandidat està obert fins dimecres a la mitjanit. A partir d’aquell moment, qui no hagi presentat el mínim d’avals ja no podrà fer-ho. Dissabte 27 al matí, el candidat –o candidats– haurà de mesurar el suport de la militància, simpatitzants –amics d’ERC– i del Jovent Republicà en una votació. L’assemblea se celebrarà a Cal Balsach. Després, ERC ha convocat un acte obert a la ciutadania a la plaça de les Dones del Tèxtil encapçalat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès.

ERC vol guanyar

Les primàries d’ERC porten Sabadell a un escenari de precampanya. Entre les files del partit hi ha un convenciment: la pugna electoral serà entre republicans i socialistes, a qui volen arrabassar l’alcaldia. “Només hi ha dues opcions capaces de guanyar, i només ERC és capaç de quedar per davant de Farrés”, asseguren fonts de la formació independentista. Els republicans han quedat com a segona força en les últimes cinc convocatòries electorals a Sabadell, la majoria darrere dels socialistes. La dinàmica es repeteix, amb petites variacions: cada cinc vots van a ERC. Els millors resultats –recents– van ser a les generals d’abril del 2019 (26.075 vots, 21,7%) i els pitjors, a les autonòmiques del passat febrer, marcades per l’abstenció (16.106 vots, 20,1%).

