Pedro Munitis és l'escollit per substituir Antonio Hidalgo

Només falta la confirmació oficial. Pedro Munitis (46 anys) es convertirà en el nou inquilí de la banqueta del Centre d'Esports fins a final de temporada, amb opció de continuar la pròxima. Queden alguns serrells pendents, com la definitiva composició del cos tècnic. Podria venir acompanyat del sabadellenc i exarlequinat, Manolo Sánchez, ex futbolista del Comerç Creu abans de recalar en el Centre d'Esports.

El santanderí, exjugador del Racing -en diferents etapes- Real Madrid i Deportivo i exentrenador del mateix Racing, Ponferradina, UCAM Múrcia i Badajoz ha estat l'escollit per substituir Antonio Hidalgo. La previsió és que aquest dimecres a la tarda dirigeixi la primera sessió per començar a preparar el debut contra l'Andorra de dissabte que ve (19 hores) a la Nova Creu Alta.

Els últims dies havien aparegut diversos candidats, amb perfils força diferents. Garcia Pimienta semblava la primera opció del club, però ell mateix es va autodescartar perquè vol aspirar a cotes més altes, com el futbol professional. Mikel Azparren, Curro Torres o Fernando Estévez van aparèixer a les travesses, però finalment el club ha optat per una figura amb més carisma, encara que sigui per la seva trajectòria com a futbolista. Munitis va arribar a ser internacional i és considerat un ídol al Sardinero. Va viure quatre etapes al conjunt racinguista. Qui no recorda aquell atípic tàndem amb Nicola Zigic que van anomenar el 'Duó Sacapuntas' per la diferència d'altura? Amb el Racing va acabar la seva carrera l'any 2012.

També va iniciar la seva trajectòria com a entrenador en el Racing, que estava travessant una greu crisi institucional i esportiva. Juntament amb l'exjugador Gonzalo Colsa, van fer tàndem. Van acabar campions de grup a Segona B, però van fracassar al play-off davant el Càdis i el Reus. Les següents experiències serien com a revulsiu, sempre a Segona B. En el 2017 va substituir Manolo Herrero a la Ponferradina, però no acabaria la temporada. L'any següent va ocupar el lloc de José Miguel Campos a l'UCAM i continuaria la temporada 18/19, però va ser destituït a poques jornades del final.

L'última etapa va ser a la banqueta del Badajoz, la temporada 19/20. Va substituir a Mehdi Nafti poc abans de l'aturada per la pandèmia. Només va estar cinc partits de la lliga regular i en el play-off disputat a Marbella, després de superar l'Ath. Bilbao B als penals, va caure a semifinals contra el Barcelona B també des del punt de penal. En cas de guanyar, s'hauria enfrontat al Centre d'Esports. Tenia contracte per la temporada 20/21, però el desacord amb certs fitxatges durant la pretemporada van esberlar la relació i va decidir dimitir el mes d'octubre, abans d'iniciar-se la lliga. Ara té el repte de reconduir el rumb del Centre d'Esports.

