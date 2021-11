Torrons amb passaport

[Per Josep Mercadé, periodista]

Anem posant a punt el passaport Covid, qui el tingui, és clar, perquè formarà part de les nostres vides els propers mesos. Tot i que a Catalunya la fi de la majoria de les restriccions s’ha anat fent amb molta cautela, la realitat ens desborda novament, ja que la pandèmia encara és ben viva. Per sort, la vacunació ha frenat els casos més greus i s’ha demostrat eficaç per evitar més morts. Però inevitablement ens movem, interactuem, i el virus també. Per tant, la incidència no para i no sembla pas que ho hagi de fer els propers mesos.

El més curiós d’aquesta pandèmia, tot i l’experiència acumulada, és la permanent incertesa que es transforma en un canvi de to a l’hora de valorar cada moment. En aquest sentit, és d’agrair la claredat del Dr. Manel Cervantes, director de Malalties infeccioses de l’Hospital Parc Taulí, que en una entrevista recent a Vilaweb ha reconegut que “no ens hem d’enganyar, els vacunats també ingressen”. I assegura que hi ha més ingressos de persones vacunades, ja que són els majoritaris entre la població.

Aquesta afirmació contrasta amb el que s’ha dit en algun moment. Exactament el contrari, que els ingressats no vacunats són majoria. La comunicació segueix jugant un paper cabdal en tot el procés pandèmic, ja que es cerquen tota mena d’estratègies per aconseguir un nombre més alt de vacunacions que elevin uns percentatges que, a casa nostra, ja són prou significatius. Fins i tot hi ha qui diu que serà difícil incrementar-los.

D’aquí que s’estigui estenent l’exigència del passaport Covid. Va començar a Itàlia per anar a treballar, va seguir França per accedir a determinats establiments, després Alemanya, i ara Àustria, que fa un pas més tornant al confinament total de la població. La implementació generalitzada d’aquest document que certifica estar vacunat torna a enfrontar les llibertats individuals amb la pandèmia. És cert, però, que no disposar del passaport limitarà, cada cop més, la vida a les persones.

Per això estem veient que genera reaccions molt agressives en alguns països del centre i nord d’Europa. Contrasta amb d’altres més calmades dels del sud, on els nivells de vacunació són més elevats. Com passava fa uns mesos, s’apel·la a la llibertat individual. Però ara aquest debat disposa d’aquest passaport com un element que marca diferències entre persones. La seva aplicació a l’oci nocturn, tot i les dificultats per evitar possibles fraus, sembla funcionar bé. Ara s’ampliarà i aquest Nadal els torrons arribaran amb passaport Covid ens agradi o no.

