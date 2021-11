Incendi al Nou Escorial abans del derbi

El derbi entre el CN Sabadell i l’Amics del Pou-Nou Escorial –previst per aquest dissabte (19.45 h) al pavelló del Nord –havia de ser una festa del futbol sala a la ciutat, però la rivalitat esportiva ha passat en un segon pla després del rebombori que s’ha generat al club dels Merinals.

El divorci total i absolut entre el president Teo Robles i el fins al passat dijous director esportiu i capità del primer equip, Cintu Aranda ha provocat un incendi entre dues persones que fins fa pocs dies res podia fer pensar amb un final com aquest.

El motiu?, divergències en la manera de deixar ‘fer’ a la parcel·la esportiva i una qüestió d’enveges, ha estat el detonant que ho ha fet saltar tot per als aires: “Ell –Cintu– s’ha cregut Déu, però no crec amb cap Déu. Si a l’Amics del Pou-Nou Escorial hi ha un Déu, aquest sóc jo”, afirma el president Teo Robles, mentre afegeix que “ha fet bones coses, segur, però sense els mitjans que jo li he posat a la seva disposició, com trobar patrocinadors, no ho hauria pogut fer. “, sentencia.

Robles molest per algun improperi rebut decideix actuar amb rapidesa per tal de tramitar la baixa federativa perquè ja aquest dissabte sigui el primer partit post- Cintu.

Una etapa que ha durat més de cinc anys on l’Amics del Pou ha passat de jugar a Segona Catalana a fer-ho a la Segona Divisió ‘B’ de futbol sala: “Han estat uns anys molt bonics, però ha arribat un moment que ja no li ric les seves gràcies, perquè tinc uns principis i uns valors. Aquesta és la dictadura d’una persona que ha fet mal a la meva família”, ataca Cintu. Així mateix, si bé és cert que li agraeix la tasca de buscar patrocinadors lamenta que “si haguéssim estat a la meitat de la taula això no hauria passat. S’ha posat en el treball dels altres”, resumeix. Aquesta situació provocarà que a partir d’aquest dissabte, en el derbi davant el CN Sabadell, els dels Merinals hagin de recórrer del filial davant l’adeu del cos tècnic i de diversos jugadors arran de l’adeu de Cintu.

Publicitat