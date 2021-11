El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet acte de presència a la presentació de Gabriel Fernández com a candidat ratificat a l'alcaldia de Sabadell.

El líder de l'executiu català s'ha sumat a l'acte de celebració del grup municipal a la plaça de les Dones Tèxtils del Centre. En un discurs breu davant la militància que s'ha congregat, Aragonès ha destacat la importància que té la ciutat de Sabadell a l'hora d'ampliar la "majoria republicana del país". Posteriorment, ha reafirmat la necessitat de passar de la "gestió" a la "transformació" de la governança, per tal de superar les dificultats del context actual. Una lliçó per la qual s'ha mostrat confiat de la iniciativa del nou candidat a les municipals de 2023, Gabriel Fernández, el qual havia sigut ratificat per la militància una hora abans a Ca l'Estruch.

Després de la confusió d'ahir sobre l'obligatorietat del passaport Covid, el líder independentista ha anunciat que el Govern anunciarà una nova data per la seva aplicació de cara a dilluns. En l'acte, també, ha valorat la importància de l'aprovació dels pressupostos aquesta setmana. En especial, en la visita que ha tingut a Badia del Vallès abans d'arribar a Sabadell. Aragonès ha anunciat el compromís de l'executiu de retirar l'amiant des d'uns dels municipis més afectat per aquest material, a partir d'una partida de 4,5 milions d'euros per tal de retirar les peces de les quals s'ha denunciat des de fa anys la seva toxicitat.

