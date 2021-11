Les entitats econòmiques, en desacord amb la proposta de pujada d’impostos

La Cambra de la Propietat, el Consell Intersectorial d’Empresaris (Ciesc), la Cambra de Comerç de Sabadell, i la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec) han elaborat un document conjunt d’al·legacions a la proposta de revisió d’ordenances de l’Ajuntament de Sabadell que preveu un increment global del 3,7%.

Les principals organitzacions econòmiques de Sabadell argumenten que la situació d’aturada socioeconòmica per la pandèmia de la Covid-19 ha afectat “totes les activitats” durant els darrers vint mesos i ha provocat que les empreses i professionals estiguin en “ple procés de recuperació de la seva facturació i dels llocs de treball”. “Cal tenir en compte la realitat de les economies familiars i de les petites empreses i comerços de Sabadell. L’augment conjuntural de l’IPC no és a causa de més consum, més poder adquisitiu, ni a augments significatius de les facturacions i rendes, sinó a causes derivades dels impactes de la Covid”, argumenten les entitats econòmiques.

És per això que requereixen a l’Ajuntament una congelació de tots els impostos municipals, taxes i preus públics per a l’exercici 2022. A més, demanen que se segueixin aplicant mesures de reactivació de l’economia per “crear un clima de confiança a la ciutat”. “Caldria complementar-ho amb partides del pressupost que es dirigeixin a la promoció de l’economia local”, afegeixen.

