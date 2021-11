L'Agrupació de Pessebres de Sabadell inaugura una nova exposició de diorames en el seu 80è aniversari. L'Acadèmia Catòlica, l'espai on es pot visitar l'exposició des d'ahir, va renda homenatge a la comunitat pessebrista en una jornada de grans emocions i sorpreses.

La ressaca del black friday podia imaginar des de fora que dins de l'Acadèmia, feu tradicional de l'exposició de pessebres de Sabadell, s'hi fornia una altra cosa, ans el contrari l'optimisme que s'hi respirava responia al fet que finalment el format presencial dels tradicionals diorames de Sabadell serien una realitat aquest any. Si més no, l'ocasió ho mereixia, ja que, poca broma, l'Agrupació pessebrista anunciava, davant una Acadèmia a vessar, també de les autoritats municipals amb presència de l'alcaldessa Marta Farrés i de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, entre altres representants municipals, el seu vuitantè aniversari.

Per celebrar-ho, l'exposició d'aquest any ha comptat amb la publicació de "La Petita Història del Pessebre a Sabadell" (Editorial Mediterrània), una joia il·lustrada de la reconeguda dibuixant, Pilarín Bayés. Un llibre que com s'expressa des de l'Agrupació significa tot un homenatge a la condició artística dels pessebres, ja que mentre nosaltres som els que observem els diorames des de l'exterior, els dibuixos de Bayés miren amb respecte i adulació a l'artesà que els hi dona vida. Durant la jornada, també es va recordar que l'exposició recentment inaugurada també comptarà amb diferents sorpreses al llarg de la seva vigència, entre d'altres, amb el concert de Crazy Rockets & The All Stars Orchestra el 17 de desembre per celebrar el 80è aniversari de l'Agrupació.

L'exposició en si, per la seva part, tampoc deixarà a ningú insatisfet, en la que segons Francesc Bartolomè, el visitant podrà contemplar una exposició "tradicionalment actual". Entre les que figuren, un "ús extensiu de les últimes tecnologies" per arribar un pas més enllà en l'art de fer pessebres, ja sigui a través dels canvis de perspectives en les escenes dels diorames, la reactualització que acompanya els rituals tradicionals del passatge, la incorporació de figures contemporànies en l'ordre del dia o el joc amb les textures i els materials per crear noves narratives.

