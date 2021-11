Repartiment de punts en un partit trepidant, elèctric, sense treva, en què tots dos equips, a la zona alta de la Divisió d'Honor femenina, han ofert un festival d'accions ofensives que ha acabat amb gols a dojo, gairebé per donar i vendre. Empat agredolç (37-37) per part del Gràcia, ja que ha tingut el marcador a favor pràcticament en tot instant i, lògicament, més celebrat pel Castelló per haver evitat la derrota després de salvar la situació compromesa de 4 gols en contra.

Aquest màxim avantatge del Gràcia a la segona part ha estat una petita anècdota en un enfrontament amb igualtat de forces, perquè el marge amb què ha dut la davantera ha estat d'un i dos gols (20-18 al descans). Cert que el conjunt verd-i-blanc a la segona part ha tingut l'opció de trencar el partit amb el 33-29 quan faltaven 10 minuts, però la perillositat que el Castelló ha mostrat en cada possessió – de fet és l'equip que ha desprès més bones sensacions de tots els que han passat pel pavelló gracienc- s'ha traduït en el parcial 1-5 que ha deixat el partit obert a tota opció (34-34).

Ja dins el darrer minut es mantenia la incògnita (37-37). El conjunt de Carol Carmona ha gaudit d'una ocasió d'or per avançar-se, però el llançament d'Ona Magrinyà, fins aleshores infal·lible, ha anat al pal. Després ha pogut passar el pitjor, però s'ha defensat amb encert i el Castelló no ha tingut l'oportunitat de desfer l'empat.

Cop d'efecte del masculí

L'OAR Gràcia masculí de Primera Nacional ha obtingut la segona victòria consecutiva a camp contrari amb la qual ha atrapat el Sant Joan Despí (27-32) a la classificació i forma part del trio que, amb 14 punts, es troba a dos del Granollers, segon classificat, i a 4 del líder La Roca.

A la primera part el partit ha tingut una llarga fase d'alternatives sense que cap dels dos equips hagi aconseguit mantenir l'avantatge momentani. Així han encarat els minuts previs al descans amb 14-14. Aleshores el Gràcia ha estat més encertat en les seves possessions i amb gols de Tonchi Vàzquez (2), Bernat Correro i Nil Montserrat ha obtingut el parcial 1-4 que ha situat el 15-18 al marcador.

A la represa el Sant Joan s'ha esforçat per capgirar la situació i s'ha posat en condició d'aconseguir-ho (21-22). El temps mort de Cesc Borrell ha estat oportú. Tot seguit el Gràcia ha tornat a l'efectivitat per fer-se amb una diferència de 4 gols que el Sant Joan no ha pogut esborrar i que ha pujat a 5 amb el definitiu de Quim Vaillo (27-32).

En canvi, el Creu Alta Sabadell Handbol no aixeca el cap i continuar sense sumar aquesta temporada. L'última derrota ha estat davant el Sant Esteve Palautordera (28-39) en un partit que s'ha decantat del cantó visitant als primers minuts (4-10) i gairebé estava sentenciat al descans (14-22). La remuntada ha estat missió impossible per l'equip de Ramon Salmurri a la segona part tot i les ganes dels seus jugadors.

Publicitat