[Per Joan Reixach, emprenedor]

Sabadell compta amb quatre equipaments escènics municipals, tres dels quals són també centres de creació i producció d’arts escèniques i comptem amb companyies residents nacionals i internacionals, deu sales de difusió teatral privades i nombroses companyies de teatre amateur o semiprofessional.

Quim Carné, coneixedor sabadellenc de l’escena teatral i la seva indústria, sempre m’explica que la ciutat és una gran productora de continguts i un bressol de grans artistes. Altres com Clara Camps del Teatre Sant Vicenç em reflexionen sobre la importància que té el sector per dinamitzar i ajudar diferents col·lectius de l’economia local com la restauració o el comerç. Qui no ha anat a sopar o a prendre quelcom després de veure un espectacle?

La ciutat com a fàbrica d’arts escèniques té una pedrera de molt bons professionals. Avui parlaré de l’actriu Francesca Masclans i Badia, emprenedora artística i cultural, pedagoga, cantant d’òpera i directora d’escena.

La Francesca, durant la seva infantesa, va viure en un entorn culturalment ric que li va permetre introduir-se ràpidament al jazz i a la música clàssica, també cal dir-ho, gràcies a les Joventuts Musicals de Sabadell. Ens vam conèixer quan érem adolescents i m’explica que en aquella època i de la mà del Cor de l’Òpera de Sabadell va quedar per sempre més enamorada bojament de les arts escèniques. L’orquestra, els cantants i els escenaris la van fascinar de tal manera que un cop acabada la carrera de Periodisme va marxar a viure i estudiar a Sofia per llicenciar-se en Cant per l’Acadèmia Nacional de Música de Bulgària.

Ella té les qualitats necessàries de qualsevol bona emprenedora, és polifacètica, molt formada, constant i l’ajuda el fet de parlar sis llengües amb molta fluïdesa. Ha treballat per a grans grups teatrals catalans com La Cubana, Tricicle o Dagoll Dagom, ha actuat a les ordres de directors com Anna Lizaran o Calixto Bieito entre d’altres, fa d’actriu a sèries i pel·lícules, com a cantant ha participat en nombrosos musicals, òperes, operetes, sarsueles i recitals i ha estat directora escènica de musicals d’èxit, fet que fa que el seu model de treball es basi a fer-ho per projectes, l’estil habitual de molts emprenedors artístics i culturals, ja que l’estacionalitat clarament marcada dels seus encàrrecs, obres teatrals, presentacions, formació o rodatges, fa que l’obligui a la versatilitat i que hagin de disposar d’una gran adaptabilitat als diferents entorns creatius.

Els seus èxits han estat molts, però el que posa més en valor és el de poder viure de la seva vocació i a nivell personal el de poder fer que la seva família convisqui al voltant d’aquest món. De fet, la seva filla petita ja comença a ser una bona i reconeguda actriu.

La Francesca seria un dels molts casos que s’han convertit en grans professionals i que poden servir de guia per a futurs artistes o formadors culturals. Segurament la tradició teatral i musical de la ciutat ajuda força a tenir-los, i ara que serem Capital de la Cultura Catalana l’any 2024 caldria reivindicar-los i mirar d’activar un cercle virtuós d’activitat.

Com a anècdota, vull explicar que a voltes els seus amics passem divertides estones debatent sobre l’últim episodi del serial televisiu on ha participat, ens creiem fins a tal punt les seves interpretacions que li preguntem coses com: “No veus que aquest poca vergonya t’enganya amb la becària?”. O peticions encara més sorprenents com: “Ara que t’ho hem dit, què faràs?”. Òbviament, ella calla, deu pensar que som una mica ximples. Amb amics així es viuen grans moments.

Molta merda!

