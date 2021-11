Vegamar, l'espai gurmet a Sabadell per als més 'foodies'

Si ets un amant del vi, dels productes gurmet i vius a Sabadell, estàs de sort. Vegamar ha arribat a la ciutat i, amb la marca, l'exquisidesa i el bon gust. Al celler trobaràs el regal perfecte, faràs els millors tasts i maridatges de la mà d'un excel·lent sommelier i es convertirà en el teu lloc preferit per als teus afterworks.

Vegamar, més que un celler

Vegamar és un celler familiar que neix a la localitat de Calles a València, amb vinyes pròpies, que elabora vins de qualitat sota la DO València, vins que denoten i transmeten l'essència del mediterrani de l'Alt Túria.

Avui dia, és més que un celler. És un espai gurmet que ha anat augmentant la seva oferta i la seva gran varietat de vins negres, blancs, rosats i caves. Amb el temps, s'han anat incorporant noves propostes, com el seu vermut Rouge Oh lalá! i la seva línia de destil·lats premium, amb whisky, rom i ginebra. Però això no és tot, compta amb una excel·lent gamma de productes gurmet: ibèrics, formatges, conserves de la Mar i la Terra, així com les seves xocolates i dolços.

Lots de Nadal i regals personalitzats

Tota aquesta experiència es pot degustar, comprar i viure a l'espai que Vegamar té a Sabadell, al carrer dels Filadors, 16. Hi trobaràs tots els seus productes, així com la seva gran varietat de lots de Nadal. Regals perfectes per degustar a tots els esdeveniments familiars i ideals per tenir un detall especial, com per exemple les seves ampolles personalitzades.

Els seus packs ofereixen una experiència completa: aperitius, entrants i la millor selecció de destil·lats per acompanyar les llargues sobretaules d'aquestes dates tan assenyalades. En la selecció de Nadal, Vegamar també compta amb primeres marques com 5 Jotes per als paladars més selectes, amb pernil ibèric de gla o els seus packs amb formatge curat d'Ovella i de Tòfona, conserves de la mar Herència de la Mar i Herència de la Terra, com els espàrrecs o els cors de carxofa i les seves cremes d'espàrrecs i mànec. La guinda final són els seus dolços artesanals, el mosaic de xocolata, les bales d'ametlla, els polvorons d'ametlla i els torrons d'Alacant i Xixona.

Però sempre pots passar per la botiga i crear el teu lot ideal! De forma personalitzada i triant el que més t'agrada, o el que saps que encantarà als teus amics i familiars.

Tot sobre els seus tasts i experiències 'foodies'

A Vegamar Sabadell podràs degustar tots els seus productes i, a més, gaudiràs de tastos personalitzats, amb maridatge o sense. Des dels tastos més tradicionals, amb opció de vi blanc, negre o rosat –amb les seves varietats Blanc Petjada Merseguera, Blanc Vi d'Autor, Or d'Alexandria–, als seus espectaculars vins negres Petjada de Syrah, els seus Criança i Reserva Vi d'Autor i el seu rosat Merlot Rosé. També trobaràs tasts amb la selecció de Caves Premium, i tastos sensorials on degustaràs tota la seva varietat de vins i caves.

Per viure l'experiència completa, t'ofereixen els seus tastos amb maridatge de productes de la Mar i de la Terra, on gaudiràs dels sabors de les Ries Gallegues amb les seves zamburiñas en salsa de petxina de pelegrí, les seves sardines i les seves conserves tradicionals com les carxofes i habites baby. O la seva selecció d'ibèrics i formatges la formatgeria d'Anna.

Eh! No s'obliden dels Gins lovers: trobaràs els gintònics networking, on tastaràs el seu Gin City London i el seu Gin City València i les diferents maneres de preparar-los correctament o elaborar amb ells un senzill i ric còctel per a aquest Nadal.

Si prefereixes gaudir d'una experiència gurmet a casa, descobreix al web de Vegamar tots els packs que han preparat per regalar aquestes festes, i rep-los a casa en 24-48 hores!

Atenció! Vegamar i D.S sortejaran una panera

Per celebrar les festes, Vegamar Sabadell i el diari sortejaran el dimecres 1 de desembre una panera al compte d'Instagram del Diari de Sabadell.

Publicitat