VÍDEO: Ensurt per un incendi de matinada al Centre de Sabadell

Un incendi la matinada d'aquest dimecres, cap a la 1 h, ha calcinat tres contenidors i ha cremat part d'un cotxe i la façana d'un edifici, al carrer de Josep Renom. Ràpidament, s'hi han desplaçat diverses unitats de Bombers per sufocar el foc. Les flames podrien haver estat provocades intencionadament.

Segons testimonis, el foc ha començat als contenidors. Poc després, ha afectat un dels cotxes que hi havia aparcat al costat i uns petits matolls d'un dels habitatges més pròxim a les flames. Tot i que els Bombers han actuat ràpidament perquè el foc no s'estengués, la façana de la casa ha quedat malmesa. Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques també s'ha desplaçat fins al lloc de l'incident, encara que el foc no ha causat cap ferit.

Des de gener fins a novembre, l'Ajuntament de Sabadell ha gastat uns 400.000 euros en contenidors per culpa dels incendis vandàlics. Des de l’inici del 2021, s’ha cremat un contenidor cada dia i mig a la ciutat. En total, la suma ascendeix a 230 dipòsits –per actes vandàlics o accidents– a tot Sabadell. Una xifra similar a l’any pre-Covid, quan s’havien incendiat 226 contenidors fins al mateix mes. La Policia Municipal no ho té fàcil per evitar-ho: hi ha uns 5.200 contenidors repartits en 1.200 punts arreu de Sabadell. Des de l'Ajuntament, s'estan instal·lant contenidors ignífugs per evitar més cremes.

Aquest dilluns, la Policia Municipal de Sabadell va detenir un home per haver cremat tres contenidors a la zona de Can Rull. Va ser enxampat gràcies a la col·laboració ciutadana.

