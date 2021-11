Contenidors resistents al foc per plantar cara al vandalisme a Sabadell

Sabadell ha comprat més d’una vuitantena de contenidors metàl·lics que ja han començat a substituir els de plàstic. Són més resistents, especialment les tapes, però també més cars: el seu preu és un 62% més elevat respecte als de plàstic. I, a banda, s’ha de sumar el cost de la seva instal·lació. “L’objectiu és substituir-los progressivament. Però com que el preu és més elevat, es van renovant progressivament i segons les possibilitats”, destaquen fonts municipals.

Si bé el preu de cada contenidor de plàstic oscil·la entre els 800 i els 1.000 euros, els metàl·lics tenen un cost de 1.300 euros més la instal·lació per unitat. Segons l’Ajuntament, els preus s’han encarit més els darrers mesos a conseqüència dels problemes de transport.

En aquest sentit, no s’han substituït tots els que s’han incendiat: depèn d’alguns factors com ara “on estan ubicats, l’ús que se’n fa i si s’ha cremat tota la parada o només un”, subratllen les mateixes fonts.

Un contenidor cremat cada dia i mig

Des de l’inici del 2021, s’ha cremat un contenidor cada dia i mig a la ciutat. En total, la suma ascendeix a 230 dipòsits –per actes vandàlics o accidents– a tot Sabadell. Una xifra similar a l’any pre-Covid, quan s’havien incendiat 226 contenidors fins al mateix mes. La Policia Municipal no ho té fàcil per evitar-ho: hi ha uns 5.200 contenidors repartits en 1.200 punts arreu de Sabadell.

De fet, aquests actes generalment vandàlics mantenen els agents en alerta perquè no només generen desperfectes al mobiliari públic (i fan encarir la factura a l’Ajuntament de Sabadell), sinó que també poden afectar façanes i vehicles privats que es troben al voltant. La compra de nous contenidors de plàstic per reparar els actes vandàlics, des de l’inici d’any, ja ha costat a l’Ajuntament més de 180.000 euros.

La llei castiga aquests incendis intencionats. Si s’enxampa el piròman, la sanció podria anar des dels 500 o 600 euros de multa fins a un procés penal que pot culminar amb una sentència d’un a tres anys de presó en cas d’afectar vehicles, habitatges propers o posar en perill terceres persones.

També la nova ordenança de civisme i convivència de Sabadell, que es durà a aprovació abans d’acabar l’any, castiga aquesta infracció. La nova norma restringirà la crema de contenidors –entesa com a conducta vandàlica en l’espai públic que pot generar perill per a la salut i la integritat física de les persones o dels béns materials– i també castigarà qui no faci res per evitar-ho. L’ordenança ho tipifica com a infracció greu, i la multa podria ascendir fins als 1.500 euros.

