Creu Roja Sabadell ha donat tret de sortida a la campanya de joguines Els seus drets en joc, una edició que manté el format botiga que es va implementar l’any 2019 i que preveu arribar als 2.000 infants en situació de vulnerabilitat. Segons dades de l’entitat sabadellenca, a la passada edició es van atendre 1.825 infants de Sabadell i altres municipis de la comarca com Badia, Sant Quirze i Barberà.

L’any 2020 hi van participar 17 entitats o empreses, i pràcticament una cinquantena de persones a títol individual van portar joguines a la recepció de la Creu Roja per repartir entre els infants que ho necessiten. Enguany, però, les previsions són arribar a un 9,5% més d’infants abans de les festes de Nadal.

Creu Roja ja ha començat a repartir les joguines entre les famílies vulnerables i la campanya s’allargarà fins el proper 30 de desembre. Ho torna a fer, per tercer any consecutiu, en el format de botiga, enlloc de l’entrega de lots, i s’ubiquen a Fira Sabadell, a Badia del Vallès (Edifici el Molí) i, per primera vegada, a la Torre d’en Gorgs de Barberà del Vallès. De moment, ja hi col·laboren una quinzena d’empreses i entitats de Sabadell i comarca. L’entitat també rep la col·laboració dels ajuntaments dels quatre municipis.

Joguines noves i no bèl·liques

Per aquesta campanya, no tot s’hi val. L’entitat només reparteix joguines no bèl·liques ni sexistes i estan organitzades per edats. Tampoc no s’accepten joguines de segona mà, han de ser per estrenar. “Creiem en el joc com una de les vies més útils per a la difusió de qualsevol proposta educativa i pedagògica”, expressen fonts de Creu Roja Joventut.

Els llistats de beneficiaris de la campanya s’elaboren cada any de la mà dels serveis socials dels quatre consistoris. A més, s’hi inclouen infants vulnerables dels projectes de la mateixa Creu Roja Sabadell.

Els ajuntaments de Sabadell, Badia, Sant Quirze i Barberà fan un any més una aportació econòmica per a la compra de joguines. També l’Obra social la Caixa ha realitzat, com ho ha fet durant els darrers anys, una donació econòmica.

