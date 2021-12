Sabadell elabora una ruta modernista per 15 edificis històrics

Amb l'eslògan 'Retorna al modernisme sabadellenc', l'Ajuntament de Sabadell posa en marxa una nova iniciativa per donar a conèixer el patrimoni històric de la ciutat. S'han seleccionat 15 edificis. La iniciativa l'han presentat aquest dijous l'alcaldessa, Marta Farrés, la tinenta d'alcaldessa Montse González i el portaveu Junts i responsable de l'Oficina de Promoció de la Ciutat i Turisme, Lluís Matas.

El consistori ha elaborat una ruta que difondrà en diferents suports els edificis modernistes de la ciutat, construïts entre mitjans del s. XIX i principi del s. XX, quan Sabadell liderava la revolució industrial catalana. Durant el s. XIX la ciutat va ser referent en la producció textil, donant servei tant al mercat nacional com europeu, per la qual cosa se la coneixia com 'la Manchester catalana'.

A part de la ruta modernista, l'Ajuntament també programarà rutes guiades per conèixer els diferents edificis així com una aplicació per mòbil. L'alcaldessa, Marta Farrés, remarca que “a Sabadell tenim molts elements que ens fan capital i referent. Cal que ens ho creiem de veritat i amb aquesta confiança, ens presentem al món. El patrimoni modernista és un molt bon exemple d’aquesta riquesa i volem aprofitar tot el seu potencial, donant-lo a conèixer, portant gent a la ciutat i afavorint l’activitat econòmica". Aquestes iniciatives tindran un punt de trobada a partir de l'any que ve a la Casa Duran, que es convertirà en l'Oficina de Turisme de Sabadell.

La ruta passa per nou edificis del Centre i se'n destaquen sis més, que sumen un total de 15. El modernisme va arribar a Sabadell en un moment de creixement econòmic i el municipi va ser el bressol d'arquitectes de reconegut prestigi com Juli Batllevell, Jeroni Martorell, Eduard Maria Balcells o Josep Renom.

Els edificis de la ruta modernista són els següents:

Safareigs de la Font Nova

Escola Enric Casassas

Casa Arimon

Hotel Suís

Escola Sagrada Família

Despatx Lluch

Seu de la Fundació 1859 Caixa Sabadell

Cases particulars

Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell

I també es destaquen:

Casa Ponsà

Edifici Sallarès i Deu

Despatx Genís i Pont

Farmàcia Argelaguet

Església de Sant Agustí

Torre de l'Aigua

