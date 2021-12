La jove atleta terrassenca Carla Domínguez deixarà de defensar els colors de la Joventut Atlètica Sabadell l'any 2022. Encara no és oficial, però ha arribat a un acord per incorporar-se a l'ASICS, una empresa japonesa de material i roba esportiva que també muntarà un equip d'atletisme per competir l'any vinent. La J.A.S. ja coneix les intencions de l'atleta i, de fet, era conscient que això podia passar en qualsevol moment "perquè té una projecció impressionant", han confirmat fons del club sabadellenc.

Cal recordar que Carla Domínguez és l'actual campiona d'Europa sub-20 dels 5.000 metres i va ser cinquena al Campionat del Món celebrat a Nairobi (Kenya), on durant una hora va assaborir la medalla de bronze per la desqualificació inicial de dues atletes africanes, decisió que després es va revocar. Anteriorment, també ho compaginava amb el triatló, especialitat que va deixar per centrar-se només en l'atletisme.

Sumava ja cinc temporades a la Joventut Atlètica Sabadell, on es trobava molt bé. Ara, però, li ha arribat el moment de fer un salt important en la seva meteòrica carrera. Abans, però, encara pot donar una gran alegria a l'entitat sabadellenca perquè el 12 de desembre participarà a Dublín (Irlanda) en el Campionat d'Europa de camp a través, convocada per la Federació Espanyola d'atletisme.

Publicitat