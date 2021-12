Ciutadans vol reformular els impostos de Sabadell per "no castigar la classe treballadora i mitjana"

Ciutadans presentarà al·legacions a les ordenances fiscals de l'Ajuntament per a 2022. El grup municipal denuncia que els impostos presentats castiguen la classe mitjana de la ciutat i les empreses, "després d'un any molt dur" que requereix polítiques de recuperació econòmica. El regidor José Luis Fernández assenyala que presentaran mesures "possibilitistes", és a dir realistes, per rebaixar algunes taxes i facilitar la transició ecològica.

Ciutadans demana congelar els preus de la formació i el lleure per a la gent gran; no incrementar l'IBI (Impost sobre Béns i Immobles); rebaixar la taxa de residus a les famílies de classe mitjana i treballadora –en què els membres cobrin entre 800 i 1.20o euros– o rebaixar un 15% l'impost de contaminació als sabadellencs que no es puguin permetre "gastar-se 30.000 o 40.000 euros en un vehicle elèctric", per tal d'ajudar-los a substituir el cotxe quan s'ho puguin permetre.

Per altra banda, Fernández sol·licitarà que no s'incrementin els principals impostos que graven les empreses sabadellenques, com l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques). En matèria de rehabilitació, Ciutadans vol abaratit els costos de posar una bastida amb una taxa que sigui fixa, en lloc de fer pagar un 0,3% del total de les obres. "És una mesura que vol ajudar la gent a arreglar el seu habitatge quan tinguin problemes a la façana de l'edifici per exemple, ja que el Govern no destina diners a la rehabilitació", ha assenyalat Fernández.

El regidor de Ciutadans també presentarà al·legacions perquè l'espai polivalent del Parc del Nord sigui d'ús gratuït per a les entitats del districte. És el tercer any consecutiu que la formació reclama que en aquests casos no s'hagi de pagar per fer ús de les instal·lacions, que considera infrautilitzades.

