ERC, Crida, Junts i Marta Morell presenten una moció conjunta en defensa del català a l'escola

Els grups municipals d'ERC, la Crida, Junts i la regidora no adscrita Marta Morell defensaran el català a l'escola amb una moció conjunta al ple municipal del pròxim 14 de desembre. Les diferents formacions respondran així a la sentència del Tribunal Suprem que obliga els centres educatius a impartir un 25% de les classes en llengua castellana i s'adhiran al manifest de la plataforma Somescola en defensa del català.

En la moció els diferents partits defensen el projecte d'immersió lingüística de l'escola catalana, que té el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament. "La immersió lingüística ha fet possible l’aprenentatge equilibrat de les dues llengües oficials de Catalunya, un model pedagògic d’èxit", asseguren els proposants.

Per això rebutgen el que consideren un "atac al nervi del sistema educatiu", la llengua, que assenyalen que es produeix des del "desconeixement absolut de la realitat educativa catalana".

El portaveu d'ERC a l'Ajuntament, Gabriel Fernàndez, afirma que "davant d'aquest nou atac de l'estat espanyol a la llengua, entenem que la nostra ciutat ha de jugar de capital i ha de posicionar-se. I és inadmissible que el govern de la ciutat no hi reaccioni".

La sentència del Suprem, segons el regidor de la Crida Lluís Perarnau, és un "atac a la nostra llengua perquè saben el seu potencial polític com a eix vertebrador d’un projecte emancipador. El nostre model educatiu, del qual el model lingüístic n’és una peça clau, l’hem de decidir nosaltres, no el Tribunal Suprem".

Tanmateix, el portaveu del grup municipal de Junts, Lluís Matas, rebutja la decisió judicial perquè "és un nou atac al sistema educatiu fet des del desconeixement que busca minoritzar la llengua".

Junts no es farà més fotos amb la Crida

La moció contra la sentència del 25% és conjunta entre ERC, la Crida, Junts i la regidora no adscrita Marta Morell. Per aquest motiu, Junts la volia exposar conjuntament davant dels mitjans de comunicació i no per separat, com ha acabat passant. El motiu, segons els juntaires, ha estat que "la Crida no ha volgut fer la roda de premsa conjuntament perquè no s'han volgut fer la foto amb nosaltres".

Finalment, s'ha decidit no fer una foto incomplerta, sense la Crida. Com a resposta a la negativa de la formació alternativa, Lluís Matas ha anunciat que "no farem mocions conjuntes amb la Crida si no es volen fer fotos amb nosaltres". Altra cosa seran les votacions, on Matas ha assegurat que donaran suport als temes que els uneixen.

