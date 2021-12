El Calendari dels Pagesos del 2022, amb versos sabadellencs

Creat fa 161 anys, el Calendari dels Pagesos és una institució de la cultura tradicional.

I des de fa cinc anys, també entronca amb Sabadell, gràcies a la participació de Cristian Simelio i Anaís Falcó. Seus són els versos amb què arrenca el calendari, a ben bé la primera pàgina del llibret.

Es tracta del Judici de l’Any, un conjunt de versos que resumeixen com han anat el conjunt de 365 dies que tancarem a finals de desembre.

Com no podia ser d’una altra manera, la Covid-19 i la campanya de vacunació hi són presents. Tanmateix, moltes altres coses han succeït aquest 2021.

Com ara les victòries futbolístiques de la secció femenina del Barça FC i la marxa de Messi a París. En el capítol de defuncions, recorden la figura del poeta Joan Margarit (“la llibertat és una llibreria”), així com la de Jordi Fàbregas, especialment sentida al món de la cultura popular, on ha estat un activista inabastable i “un pare” per al mateix Simelio, en paraules seves.

Els indults i el MHP Aragonès tampoc no podien faltar-hi.

