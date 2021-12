Can Juliana enceta el seu Bosc Màgic del Pare Noel

Exactament com l’advent de Nadal. Arribat el passat dia 1 de desembre, Can Juliana va inaugurar la segona edició del Bosc Màgic del Pare Noel.

Es tracta d’una activitat familiar on els infants tenen l’oportunitat de visitar el Pare Noel i conèixer els elfs, fer un taller amb ells i ajudar-los a preparar regals. Tot plegat, mentre fan una excursió plena de màgia pel bosc. Al final del camí, arriben a un refugi on el Pare Noel els està esperant per parlar amb ells i recollir-los les cartes.

L’activitat està oberta fins al dijous 23 de desembre, en aquesta masia ubicada a Castellar del Vallès.

L’any passat va ser el primer any que es va celebrar i va ser un èxit rotund (malgrat la situació de pandèmia). I aquest any les previsions dels organitzadors s’han tornat a sobrepassar, ja que només en mig dia es van vendre les més de 9.000 entrades previstes. Tant és així que les entrades s’han exhaurit i que hi ha qui s’ha quedat sense entrada.

És un esdeveniment creat per la família Ligero Belmonte, arran de la pandèmia de la Covid i les ganes de revertir la tristor.

