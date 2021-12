Les famílies s’alcen contra la manca de pediatres

Pares i mares d’infants sabadellencs s’han començat a organitzar contra la manca de pediatres que afecta tota la ciutat i la concentració del servei a la zona nord, on de cinc CAP només dos tenen pediatre. Alguns d’ells han creat la plataforma SOS Pediatria Sabadell per recollir les denúncies de les famílies i fer pressió al Departament de Salut de la Generalitat perquè garanteixi el servei.

La regidora de Salut de l’Ajuntament, Sònia Sada, s’ha reunit amb la plataforma –a qui dona suport–, i ha reclamat per escrit a la Generalitat mantenir la pediatria a tots els CAP.

Després dels canvis provocats per la pandèmia del coronavirus, aquestes famílies esperaven que el servei recuperés la normalitat, “però la pediatria no ha tornat”, denuncia el portaveu de la plataforma, David Berguedà. El sabadellenc explica: “El que més troba a faltar la gent és el seguiment del mateix pediatre. La idea del metge de família que ara no s’està donant”. I també es prefereix tenir la pediatria a cada CAP per proximitat. Fonts de la direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS asseguren que la concentració pediàtrica que s’aplica a diferents punts de Catalunya “està donant bons resultats” i permet comptar amb una plantilla estable i amb garantia de continuïtat. Aquesta és la clau de volta, la manca de professionals de pediatria a tot el país. Des de l’ICS es considera que el model de concentració és més atractiu per captar professionals perquè “facilita l’intercanvi de coneixements i afavoreix línies pròpies de recerca”.

A Sabadell, la concentració pediàtrica s’ha començat a aplicar al nord. El CAP Ca n’Oriac és la referència d’aquesta especialitat per als veïns que té assignats i els del CAP Nord. I el CAP Concòrdia, per als d’aquest barri més els dels CAP Creu Alta, Can Rull i Concòrdia.

El cas del Centre

Un cas particular pel que fa a nombre de queixes rebudes, tant a SOS Pediatria com al mateix Diari, és el CAP Centre. Una usuària, Mireia Viñolo, denuncia que en algun moment ha anat al centre i s’ha trobat que no hi havia pediatra perquè de quatre que formen l’equip, per una cosa o altra tots estaven de baixa. El mateix ICS reconeix aquesta situació, i admet que “és difícil cobrir baixes” per la manca de professionals de Pediatria a tot Catalunya, i per aquesta raó “no s’han pogut cobrir totalment les baixes que s’han produït”.

Una altra mare que porta el seu fill a aquest CAP, Neus T., es planteja buscar una mútua per poder fer la revisió dels 8 anys que es fa a tots els infants perquè al CAP no li donen hora des del juny. “Per a visites periòdiques no donen dia i hora; potser sí que ho fan si truques en un moment que et poden fer un forat, però si no, res”, assegura.

