Sabadell afronta l'Operació Fred amb un increment del sensellarisme

L’arribada del fred i la sisena onada de la pandèmia ve de la mà d’un creixement dels casos de sensellarisme a la nostra ciutat. Sabadell té detectades 180 persones, una dada que ha escalat un 38% respecte a l’any passat, quan en constaven 130. Són persones que viuen al carrer–sense sostre–, en infrahabitatge –habitatges que no són adequats per a l’habitabilitat o que hi viuen massa persones– o en un allotjament temporal.

Aquest increment s’explica per dos factors, segons fonts de l’Ajuntament de Sabadell: o bé a conseqüència de la Covid-19 o bé per la proactivitat en la detecció de casos. Davant d’aquest escenari (i amb l’arribada de temperatures gèlides), Sabadell mobilitza els seus recursos per aixoplugar les persones que viuen al carrer.

El dispositiu, en marxa

Les Unitats d’Emergència Social (UES) de la Creu Roja estan atenent cada setmana setanta persones sense sostre. L’any passat, la xifra oscil·lava entre les trenta i trenta-cinc persones. “Ens preocupa l’increment de casos. Hem hagut de redoblar esforços”, explica David Jové, referent tècnic de Creu Roja Sabadell. Durant tot l’any, les unitats pentinen la ciutat dos cops cada setmana per detectar aquests casos i facilitar sopar calent i mantes a persones sense sostre.

Però quan s’activa l’Operació Fred, la Creu Roja també ofereix aixopluc a un centre d’acollida nocturn al carrer de la Concepció, un espai cedit per Aigües Sabadell que disposa d’una quinzena de places. Per primer cop, Ningú Sense Sostre s’incorpora al dispositiu i ofereix dues places més.

Paral·lelament, quan els termòmetres freguen els zero graus centígrads, s’activen els centres diürns: s’amplia el servei d’esmorzars i dutxes de Càritas Diocesana fins a les 17 h, que també ofereix dinar i permet l’estada a les instal·lacions. També hi ha el projecte Entre Vies de la Creu Roja, en marxa durant tot l’any, que té capacitat per a una quinzena de persones cada dia.

“Tenim a punt el mateix protocol de cada any, amb tots els dispositius de carrer i d’allotjament nocturn i diürn que activarem quan sigui necessari”, assegura el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés. En cas que s’activi el protocol de l’Operació Fred, entren en funcionament els centres d’acollida i les entitats coordinen els seus recorreguts per detectar i adreçar els usuaris als recursos habilitats perquè hi puguin passar la nit.

Quan la temperatura oscil·li entre 0 i 3 graus, encara que el Protocol no estigui activat, els vehicles de les UES de la Creu Roja recorreran la ciutat facilitant sopar calent i mantes a persones sense sostre que es trobin al carrer.

El tercer desembre més fred

Si bé Creu Roja ha doblat les seves intervencions per atendre les persones sense sostre a peu de carrer, la situació a Càritas s’ha normalitzat i atenen les mateixes persones que abans de la pandèmia. “La mitjana és de 35 usuaris al dia, una xifra similar a la del 2019”, explica Joan Saborido, membre de la junta de Càritas Diocesana.

Saborido és partidari d’avançar la posada en marxa de l’Operació Fred i no esperar que arribin “temperatures tan extremes”: “Amb 5ºC, al carrer ja fa molt de fred. Ens hi hauríem de posar abans”, considera. De fet, la temperatura mitjana d’aquest mes ha estat de 6,7ºC amb dades fins al 6 de desembre, fet que el converteix en el tercer desembre més gèlid de l’última dècada a la ciutat, segons les dades de l’estació automàtica Parc Agrari de Sabadell recollides pel Meteocat. Tot i això, encara no s’ha hagut d’activar el protocol d’atenció als sensesostre perquè no s’ha arribat als zero graus.

L’impacte de la Covid

La pandèmia va impactar de ple en els sectors més vulnerables de la societat. La Creu Roja a Sabadell va atendre 16.000 persones en ajuda humanitària, una xifra que s’incrementava un 72% respecte al 2019. En el cas de Càritas Diocesana, les atencions es disparaven un 15%. I la gran majoria –vuit de cada deu– demanava ajuts per necessitats bàsiques.

En total, a Sabadell es van atendre 13.900 persones l’any passat, un creixement interanual del 12%, i Acció Social va dur a terme 68.000 intervencions. El Rebost Solidari va escalar fins a les 2.700 famílies, un 40,7% més de la xifra actual (1.600).

De fet, el 14,8% dels sabadellencs viu per sota del llindar de la pobresa: 31.000 veïns tenen una renda inferior als 11.365 euros anuals, segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (2018), registres que encara no tenen en compte els efectes de la Covid. Una xifra que està per sobre de Barcelona (12,9%), però per sota de municipis com l’Hospitalet del Llobregat (18,3%).

