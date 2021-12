Els tràmits administratius demoren l’anunci de l’empresa gestora del Gimnàs Municipal

L’anunci de la nova gestora encarregada del Gimnàs Municipal va pel camí de convertir-se en el serial de l’any a la ciutat. Ara, quan només queden poc més de tres setmanes per acabar el 2021, data límit per acabar la pròrroga forçosa amb l’empresa Igesport, encara no se sap quina serà l’empresa que a partir de l’1 de gener s’encarregarà de la gestió d’aquest equipament municipal.

A hores d’ara, el que se sap és que hi ha tres empreses que des de fa un mes van presentar candidatura, però encara no saben si podran accedir-hi per a la seva gestió. El procés, però, ha viscut diversos contratemps que estan fent demorar l’anunci.

Un cop tancat el període, es van produir al·legacions, segons fonts municipals, que han endarrerit els timings. A finals del mes passat, la situació administrativa era la següent: els tràmits de validació administratius del decret ja estaven en marxa, però és un procés administratiu que, segons fonts municipals, es podia demorar diverses setmanes. S’espera, doncs, que la setmana vinent, a molt estirar, i un cop passats els tres dies posteriors a la publicació del decret, es coneguin els projectes –ofertes– i empreses que s’han presentat a la licitació.

Un any i escaig del tancament fallit

Ara fa poc més d’un any –24 de novembre del 2020– de l’inici del serial, amb l’anunci del tancament del Gimnàs Municipal a partir del gener del 2021. Es deixava així més de 400 abonats sense servei perquè s’havia produït “una baixada progressiva dels abonats els últims temps”. Concretament, la caiguda era del 45% respecte a fa cinc anys, cosa que feia inviable continuar mantenint la concessió fins ara, explicava aleshores el consistori.

Pocs dies després, i coincidint amb el ple municipal del desembre del 2020, la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Laura Reyes, assegurava que no tancaven el Gimnàs per un problema de despesa: “No té sentit oferir una cosa que ofereix el privat. Ara mateix estem en un sistema d’alegalitat que no és correcte”.

Això provocaria que el principal grup de l’oposició decidís convocar una moció sobre el futur de l’equipament, i gràcies al suport de Podem, Crida i Ciutadans i l’abstenció de PSC i Junts per Sabadell s’aprovava la continuïtat.

