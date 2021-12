Els equips de Sabadell de Primera i Segona Catalana tenen una nova oportunitat aquest cap de setmana

Si ens aturem a analitzar la situació que viu cadascun dels equips de la nostra ciutat que s'integren actualment en Primera i Segona Catalana, podem veure que són molt diferents. La veritat és que, la majoria d'aquestes institucions no es poden permetre la més mínima relaxació i, a pocs dies perquè aquest 2021 finalitzi, ja han de pensar de quina manera poden millorar i intentar aconseguir l'objectiu que avui preval: mantenir la categoria.

Si ens situem en el grup 2 de Primera Catalana, trobem al Sabadell Nord en l'onzena posició. La realitat és que, fins al moment, el conjunt dirigit per Pablo Becerril no ha aconseguit els resultats que s'esperaven ja que de nou partits disputats tan sols ha pogut guanyar tres i se situa a pocs punts de la zona més perillosa del grup. Aquest diumenge des de les 11.30h, els de Ca N’Oriac reben al Sant Cugat i tenen la possibilitat d'obtenir la seva segona victòria consecutiva i intentar establir l'inici d'una ratxa positiva que els allunyi del lloc tan delicat en el qual es troben.

En Segona Catalana, els que també viuen un moment complicat són els de la UE Sabadellenca. Els del sud estan penúltims en el grup 5, tan sols per davant de la Gramanet. Amb tan sols una victòria dels nou partits disputats fins al moment, el conjunt sabadellenc necessita d'una gran remuntada per a no perdre la categoria. Aquest diumenge rep a la UE Vilassar des de les 11.30h, per la jornada 10 en la qual als de Moreno Camacho només els val la victòria.

No obstant això, en el grup 4 les coses pinten molt millor: El Sabadell B lidera en solitari el grup amb 21 punts, amb set victòries i dues derrotes. Aquest cap de setmana, als de Jordi López els toca descansar i en la jornada 11 rebran al CE Sallent, amb la data i horari a definir.

Finalment, Can Rull i Tibidabo Torre Romeu es troben en una lluita permanent en el setè i vuitè lloc de la classificació. Els de Numosky se situen tres punts per damunt i, malgrat el fluix començament de temporada, a poc a poc s'han anat acomodant dins de la categoria. Aquest dissabte visiten a la Unió Esportiva Castellar des de les 16.30h.

Pel seu costat, el Tibidabo està per sota del Can Rull amb onze punts. Aquest diumenge buscarà la igualtat en la taula. Reben el diumenge des de les 12h al Gironella, sabent el resultat del Can Rull i amb les possibilitats en ment d'igualar al clàssic rival en la classificació.

