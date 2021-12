No hi ha Nadal sense pessebre. Encara que sigui un símbol d'allò més recorrent, la il·lusió s'ha escampat a bots i barrals des de la Rambla fins a la plaça Sant Roc per tal de donar la benvinguda al nou pessebre gegant que ja guareix il·luminat des d'aquesta tarda. Una cita imprescindible per donar la benvinguda al Nadal que més d'un centenar de persones han volgut compartir avui al centre de la ciutat.

L'expectació ha sigut màxima, coincidint, a l'altra banda de la plaça, amb el passi diari del calendari d'Advent, on una representació ben animada engrescava als veïns abans de donar la benvinguda definitiva al nou pessebre que ja acompanya la ciutat.

Una nova obra contrarellotge

Finalment, l'Associació de Pessebres de Sabadell, a càrrec de la direcció de Francesc Bartolomé, ha inaugurat un any més el tradicional diorama de la representació del naixement del nen Jesús. Un pessebre de grans dimensions que situat al centre de la plaça Sant Roc ofereix una vista de tres-cents seixanta graus al visitant. "Vull agrair la feina dels pessebristes, els quals a banda d'estimar els pessebres, s'estimen Sabadell", han sigut les paraules de Bartomé just abans de l'enlluernament del pessebre, el qual aquest any ha incorporat nous espais i figures de gran creativitat.

Per altra banda, també ha destacat el gran paper dels artistes a l'hora de construir el diorama amb el temps just i sota unes condicions climàtiques adverses per tal d'arribar al dia de la inauguració. Un homenatge al qual s'hi ha sumat l'alcaldessa Farrés, la qual acompanyada d'altres representats polítics del municipi, no s'han volgut perdre l'oportunitat de compartir amb els veïns la inauguració del Gran Pessebre.

