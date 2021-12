El teu defensor: “La carretera sempre s’omple de pedres”

EL TEU DEFENSOR

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

A un tram del carrer de Buxeda, al barri de Gràcia, és molt complicat circular. Les pedres d’un pàrquing privat –que correspon a un basar de la zona– sobresurten a la via pública i molesten tant al veïnat com als cotxes que hi circulen. Així ho explica el Javi, en representació dels seus veïns, que detallen que ja fa temps que s’arrossega aquesta situació: “Quan els vehicles accedeixen a aquest pàrquing, les pedres, que no estan compactades, salten a la vorera i a l’asfalt”, destaca.

Fins i tot han arribat a saltar contra els cotxes estacionats i als vianants, expliquen els veïns. “Abans, els serveis de neteja retiraven les pedres i les tornaven al seu lloc. Però ara ja no es fa”, explica. “S’ha d’arreglar d’una forma o una altra”, reclamen. Així, s’han posat en contacte amb el Diari perquè notifiqui aquesta problemàtica a l’Ajuntament i exigeixi una solució. “Fa molts mesos que estem així”, diuen.

Reclamarà una solució al propietari

El teu defensor s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell, que ha comprovat els fets i s’ha compromès a reclamar una solució al propietari d’aquest espai [un basar]: “Es tracta d’un espai privat, però vista aquesta demanda, hem obert un expedient per poder requerir a la propietat una solució”, asseguren fonts municipals. L’Ajuntament no té competències per intervenir en un espai privat, però sí que pot exigir que els propietaris hi donin una solució quan la seva activitat o l’espai privat té conseqüències sobre l’espai públic.

En tot cas, el D.S. recorda que, quan es detecti qualsevol incidència a la via pública, es pot alertar l’Ajuntament de Sabadell a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic, que demana un registre omplint dades bàsiques i permet informar de les incidències. L’app permet seleccionar el tipus d’incidència que es vol denunciar, apuntar la seva ubicació mitjançant la geolocalització i enviar la informació directament al departament corresponent. També hi ha la possibilitat d’adjuntar una fotografia. Tot i això, El teu defensor seguirà informant de l’evolució d’aquesta queixa i de les seves novetats.

