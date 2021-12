Tornada a la normalitat. Les instal·lacions del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat (CAR) seran l'escenari, aquest dimarts, del retorn a la feina de la plantilla arlequinada. Ja ho podrà fer de manera col·lectiva després de complir els 10 dies de quarantena pels tres casos positius i la desena d'afectats que van provocar l'ajornament dels partits contra Costa Brava i Betis Deportivo.

El Sabadell ha acabat la 16a jornada a 6 punts de la zona de permanència que ara mateix marca el Cornellà. Dit d'una altra manera: depèn d'ell -guanyar els dos partits pendents- per sortir del descens. Per cert, s'hauran de disputar abans d'acabar la primera volta i el club està pendent de les dates que proposi la Federació Espanyola. De moment, però, el vestidor es vol centrar només en el pròxim partit al Nou Castàlia que tancarà el 2021 futbolístic.

Iago Indias, un dels futbolistes més carismàtics de la plantilla, assegura que "estem amb moltes ganes d'entrenar i que arribi el partit de diumenge. L'aturada no ens hauria de fer perdre el nivell físic ja adquirit i, en canvi, ha servit per recarregar energies. Aquesta setmana treballarem més conceptes amb Pedro Munitis per adaptar-nos a la seva idea de joc". És conscient de la delicada situació en la qual es troba el Sabadell i ell insisteix en la fórmula: "caràcter i personalitat. Ara és el que hem de treure tots per afrontar una situació que ningú esperava. No és agradable, però és la que tenim i cal afrontar-la amb una mentalitat positiva".

Assegura que no hi ha falta de lideratge al vestidor com s'ha comentat: "tenim jugadors amb molta experiència que poden liderar el grup. A mi mateix m'agrada aquesta faceta. És una de les meves característiques des de la meva posició al camp". Es fa difícil trobar una explicació. Per a Iago Indias, "en molts partits ha estat una qüestió de detalls. Es podrien resumir en la derrota contra l'Andorra en una evident falta de concentració final".

Entén les crítiques i també "el disgust de l'afició amb nosaltres perquè hi havia molta il·lusió a l'inici de temporada. Així ho demostra la xifra dels 5.000 socis. No és fàcil veure l'equip en zona de descens i els jugadors tenim una responsabilitat extra per canviar aquesta dinàmica. Estic segur que ho aconseguirem entre tots".

Bus i entrada a Castàlia

La passada temporada Iago Indias jugava al Castelló, a la lliga Smartbank. La tornada té un regust especial per a ell. "Vaig estar molt a gust malgrat no poder aconseguir l'objectiu col·lectiu, però ara només penso a guanyar i seria important comptar amb el suport dels nostres aficionats".

Des del club es promociona un bus juntament amb les penyes al preu de 25 euros (amb entrada inclosa). I els que viatgin amb aquesta iniciativa podran gaudir d'una paella gratuïta per invitació de la Federació de penyes del Castelló després del partit en un gest de germanor en el local social 'Pasión Albinegra'.

