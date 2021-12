Fins a l’any vinent no hi haurà futbol a la Nova Creu Alta

Si no hi ha un gir de guió en els pròxims dies, tot fa indicar que fins a l’any vinent el Centre d’Esports Sabadell no tornarà a jugar a la Nova Creu Alta. I no és per mimar la gespa de l’estadi creualtenc –si alguna cosa positiva es pot extreure d’aquesta situació, serà que, a priori, el seu estat millorarà notablement–.

La notícia d’aquest dimarts serà el comunicat de la RFEF en què anunciarà l’ajornament del partit que havia de disputar el Centre d’Esports Sabadell aquest dissabte davant el Betis Deportivo. Si bé és cert que quedaria una finestra oberta per disputar un dels dos partits ajornats –dimecres 15 de desembre– la situació generada pel brot de Covid-19 a la plantilla arlequinada fa que ara per ara encara no estigui controlada i s’hagin de continuar fent proves per descartar nous casos.

Davant d’aquest escenari, la plantilla no pot entrenar conjuntament des de la setmana passada i tot es redueix a entrenaments individualitzats a casa dels jugadors.

Afortunadament, segons fonts de l’entitat, els tres jugadors positius en Covid-19 es troben bé seguint la quarantena, així com la resta de jugadors, una desena, que seguint els protocols continuen confinats per diverses situacions derivades del coronavirus.

Ara, el focus rau a arribar en les millors condicions al Nou Castàlia, davant el Castelló, del pròxim diumenge 19 de desembre, on el Centre d’Esports Sabadell es trobarà a un equip coquetejant amb el play-off, mentre que l’equip de Pedro Munitis hi arribarà amb comptats entrenaments a les cames després d’aquest brot, un cop finalitzat els deu dies i sempre que no es detectin nous positius.

Només l’UCAM no puntua

En l’apartat esportiu, la jornada del grup 2 de la Primera RFEF ha agreujat la situació del Centre d’Esports Sabadell. Si bé és cert que ara els arlequinats tenen un partit menys, les victòries de Linares i Sevilla B, sumat a l’empat del Cornellà, obliguen el Sabadell a guanyar el Costa Brava, segurament, el pròxim 15-16 de gener, quan tot fa indicar que es podria disputar el duel al Municipal de Palamós.

Si realment s’acaba confirmant l’ajornament, aquesta situació afegeix més pressió a la ja complicada posició a la classificació, en què tot i tenir dos partits pendents, la permanència s’allunya per moments.

