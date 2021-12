Cues per accedir al CAP Centre: "És una vergonya tenir-nos esperant al carrer"

Usuaris del CAP Centre es mostren indignats pel tracte que reben per part de la sanitat pública. Aquest dilluns s'ha tornat a repetir una situació que s'allarga en el temps, ja fa mesos que dura i és especialment delicada pel fred: les cues a peu dret a l'exterior de l'equipament, a la plaça de Joan Oliu, que són d'una trentena de persones al llarg de diferents hores.

La manca de professionals i d'organització són les principals queixes dels veïns, que es mostren entre molestos i resignats per aquesta situació. Qui no fa cua és perquè té cita prèvia o va a vacunar-se (amb cita prèvia), però els que tenen alguna cosa més urgent o no han pogut demanar hora han d'esperar fora.

Jaume Casabella, de 69 anys, és una d'aquestes persones que cansat d'esperar ha acabat marxant de la cua. "És una vergonya tenir-nos esperant aquí fora", denuncia el sabadellenc. En el seu cas ha intentat demanar hora per Internet, però lamenta que "ara no pots triar dia i hora tu, ho has de demanar i ells et diuen quan serà. Si et va bé, perfecte, i si no que truquis a un telèfon que no contesta mai". Ell explica que el van trucar del CAP, però pel que fos no va poder agafar el telèfon i no hi ha hagut visita. Després de l'intent frustrat de rebre visita presencial, se'n torna a casa a demanar hora de nou per Internet, a través del web https://citasalut.gencat.cat/.

També feia cua aquest dilluns Palmira Cahué, de 84 anys. Quan ja portava "sis o set minuts esperant", assegura que la situació "no és de rebut. Sort que fa bon dia, perquè anem entrant a poc a poc". Cahué anava al CAP per canviar l'hora d'una visita i assegura que una cua com aquesta "no l'havia fet mai". Entre les 12 i les 13 hores, aquest dilluns la temperatura era d'uns 13 ºC.

Esperant el seu torn, cada cas té la seva història. Olga Franch (47) ha acompanyat el seu fill amb febre i angines. Quan han arribat a la plaça asseguren que la cua s'estirava fins al carrer del Migdia. Franch assegura que "sempre hi ha cua, vinc poc, però cada cop és pitjor". Atribueix la situació al "poc personal i poca organització". Creu que s'hauria de fer major discriminació dels casos, perquè "tots acabem fent la mateixa cua per coses diferents".

Salut treballa per resoldre la situació

Una de les àrees en què hi ha més problemes al CAP Centre és la de pediatria, on hi ha persones que denuncien que no poden demanar hora a 30 dies vista.

Fonts de l'ICS asseguren que hi ha una manca de pediatres a tot Catalunya que té la seva repercussió a Sabadell i que "s’està treballant des de fa setmanes per resoldre aquesta situació de la millor manera possible i tan aviat com es pugui". "És difícil cobrir baixes", admeten les mateixes fonts.

