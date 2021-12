Liciten de nou les obres del pavelló dels Merinals

La construcció del pavelló dels Merinals farà un pas endavant aquest dimarts al ple municipal amb la licitació de les obres. El procés s'ha hagut de repetir, ja que es va fer per primer cop el passat mes de setembre, però un conjunt d'empreses van interposar un recurs que ha implicat refer les bases del concurs administratiu.

Es tracta d'una de les grans inversions del mandat, amb un pressupost de pràcticament 8 milions d'euros. El portaveu del Govern i primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, ha explicat en roda de premsa que a diferència del primer cop, ara es liciten les obres en dos contractes diferents: un sobre el que és l'estructura en si i l'altre sobre les instal·lacions de llum, aigua, gas, etc.

"Volem garantir que no hi ha cap impugnació, és una obra molt i molt important per al barri, que l’espera amb candeletes", remarca Gibert. Ara s'ha aprovat treure el projecte a licitació, procediment que s'allargarà durant dos o tres mesos fins que no s'adjudiquin les obres. L'executiu preveu que les obres comencin aquest mandat, que acaba el juny del 2023, però Gibert dona per fet que acabaran ja el mandat següent.

Una pista divisible en tres

El nou pavelló dels Merinals estarà ubicat entre els carrers de Malta i d'Hongria. Tindrà 3.700 metres quadrats i al seu interior hi haurà una pista principal que es podrà dividir en tres de transversals segons les necessitats. Al costat de l'edifici es farà una altra pista exterior i nous espais de passeig i estada, a més de noves places d'aparcament.

La pista interior serà de parquet i permetrà practicar tota mena d'esports: bàsquet, futbol sala, gimnàstica artística, patinatge o handbol. També hi haurà una sala polivalent, on es podran practicar activitats dirigides com zumba, ioga i aeròbic. Tant a l'interior com a l'exterior del pavelló hi haurà grades i vestidors.

Tota la instal·lació es farà en una parcel·la de 5.124 metres quadrats que forma part d'un solar més gran, on també es construirà una plaça i s'hi afegiran arbres, bancs i mobiliari urbà.

Publicitat