El vegetarianisme ve per quedar-se: cada vegada més botigues ecològiques

Cada vegada són més els sabadellencs que decideixen eliminar els productes d'origen animal de la seva alimentació, adoptant així una dieta vegetariana o fins i tot vegana. Restaurants i comerços (tant de proximitat com grans empreses) s'adapten cada dia més a les noves dietes que sembla que estan in crescendo. Avui dia és més senzill trobar àpats aptes per a vegetarians, així ho confirmen alguns sabadellencs que han decidit sumar-se a aquesta filosofia de vida.

És el cas d'Àlex Franch, de 23 anys, qui confirma aquesta tendència a l'alça: "L'oferta de productes és canviant. Vist en perspectiva, quatre anys enrere era molt més complicat accedir al producte que volies. Encara que avui dia sigui més senzill, encara no hi ha un cent per cent de l'oferta que voldríem". Franch té clar que no és un camí fàcil i que hi ha obstacles al mig; per això valora positivament la tasca del comerç local: "Sabadell és una ciutat força adaptada al vegetarianisme en comparació amb el nivell català o espanyol, el qual té moltes mancances en aquest sentit".En aquesta línia, també es manifesta Paula de la Torre, vegana des de fa gairebé dos anys: "Grans empreses dediquen una secció als productes d'aquest tipus i sembla que cada vegada són més accessibles".

Així doncs: com més demanda, més oferta. A Sabadell hi ha diferents opcions per aconseguir productes ecològics i de qualitat. De la terra a l'olla, és una botiga de productes naturals i de proximitat, ubicada al carrer de Sant Antoni. La seva propietària, Alejandra Hernández, explica que cada vegada tenen més clients, la majoria d'ells són nous: "Fomentem el consum crític i conscient, per aquest motiu venen molts vegetarians. Partim de productes de la terra que no provenen dels animals, en excepció de la mel". A partir de la seva experiència explica que és una moda que ha vingut per quedar-se: "Sembla que la pandèmia ha accentuat la conscienciació: cada vegada hi ha més difusió de la insostenibilitat de menjar carn".

D'altra banda, Beagel és una pastisseria vegana que es troba a la plaça de Sant Roc, la qual va obrir les portes fa gairebé dos anys. Aïda Vinyals és clienta habitual d'aquest petit comerç: "És un privilegi no haver de pensar si els dolços porten llet o iogurt, allà pots menjar a gust". Vinyals afirma que els dolços no són fàcils de trobar, tot i que cada vegada hi ha més oferta, no tens un "ventall amplíssim de possibilitats", lamenta.

Etikal Market és una altra botiga referencial de la ciutat en termes de proximitat, situada al carrer de Sant Quirze. El seu propietari, Àlex Fàbrega, manifesta que el comerç està enfocat cap a la reducció de residus: "A Sabadell faltava una alternativa, és cert que tot ho trobes per internet, però faltava alguna botiga de productes tangibles". Ell va aixecar la persiana fa poc menys de dos anys. En aquesta línia, veiem com el mapa de començos de Sabadell s'omple de botigues que fomenten aquesta concepció: "Respectar el medi ambient, ecologisme, sostenibilitat i proximitat", el lema que segueixen la majoria de vegetarians. Tot i això, Vinyals aporta un altre enfocament: "No només vull afavorir el medi ambient, sinó que vull respectar el cos dels altres animals", ella es defineix com antiespecista: "Fa anys vaig adonar-me que no tenia dret per decidir sobre les vides animals, ningú pot decidir sobre el cos d'un altre, filosofia que va molt lligada amb el feminisme". Ella té clar que l'antiespecisme és una posició política.

CADA VEGADA, MÉS INFORMACIÓ

A les xarxes socials podem trobar influencers amb milers de seguidors que expliquen la seva experiència, donen consells, informació útil, llocs on menjar o receptes veganes i vegetarianes. Cada vegada, hi ha més informació sobre el tema. Núria Tarruell, vegetariana, explica que ella volia ser crítica amb el medi ambient, "calia tenir una alimentació coherent i conscient amb el que penso". Per aquest motiu, va decidir començar a informar-se envers el tema: "Ha estat fàcil trobar informació, crec que és bona i sempre la contrasto". Ella, d'una banda, s'informa navegant per internet, però també ho fa a través de llibres de receptes i de divulgació nutricional.

En aquesta mateixa postura es manté Paula de la Torre, qui explica que s'ha format a través de la informació trobada a les xarxes socials. Tot i això, considera que és un error no haver-se posat en contacte amb cap dietista ni nutricionista: “És quelcom que tinc pendent”.

EL JOVENT, PROTAGONISTA

Davant les facilitats tant d'ofertes com informatives, la ciutadania s'anima a seguir aquest tipus de tendència, "sobretot un perfil de gent jove", revela Mercè Roda, cap de nutrició del centre NovaMedicum. D'aquesta forma tam-bé ho confirma el propietari de la botiga Etikal Market, Àlex Fàbrega: "El perfil que entra és de gent jove, persones que tenen ganes de canviar el món". La nutricionista Roda assegura que és una tendència que està creixent a marxes forçades, però es manté crítica envers el tema: "Cada vegada més gent vol ser vegetariana per un tema de cuidar el medi ambient, des del meu punt de vista, el medi se l'ha de cuidar des de molts altres vessants: des de reduir el consum de plàstic fins a tenir en compte la contaminació diària, no només l'alimentació". D'altra banda, Laia Rovira, nutricionista sabadellenca, explica que tothom hauria d'assistir a un professional per fer algun mena de seguiment: "És complicat mantenir una dieta sana i no ser controlada". Gràcies a l'accessibilitat de productes als supermercats i l'augment d'informació, podem afirmar que el vegetarianisme ha vingut per quedar-se i que seguirà augmentant en els pròxims anys.

