Nova exposició i llibre per donar a conèixer els jardins romàntics del castell de Can Feu

L'Associació Cultural Can Feu organitza dos actes relacionats per donar a conèixer la història del castell de Can Feu i els jardins romàntics que l'envoltaven.

"Volem posar en valor i reivindicar un espai singular i que la ciutadania ha volgut recuperar aquest espai", explica el president de l'associació, Aleix González. Fa referència al procés participatiu Construint Ciutat, on un dels projectes guanyadors va ser el dels jardins de Can Feu però no s'ha dut a terme.

Aquest dimarts 14 de desembre, a les 19.30 h a la UES, s'inaugura l'exposició fotogràfica dels jardins de la Torre d'en Feu. Hi serà fins el 10 de gener. Al finalitzar la visita guiada a l'exposició s'oferirà un petit pica pica i copa de cava a tots els assistents. A través de les fotografies es podrà veure com era aquest jardí de 10 hectàrees que era propietat del propietari del castell, Josep Nicolau d'Olzina i, per tant, "només hi entrava qui volia ell".

Aquest acte precedirà el que es farà dijous, dia 16, de la presentació del llibre Can Feu i els jardins romàntics. L'acte també es farà a la UES, a la mateixa hora (19.30 h).

