PSC Sabadell es desmarca de la moció en defensa de la immersió a l'escola catalana

El ple municipal de Sabadell ha expressat rebuig davant la sentència del Tribunal Suprem que obliga els centres educatius a impartir un 25% de les classes en llengua castellana. Els grups municipals d'ERC, la Crida, Junts i la regidora no adscrita Marta Morell (exPodem) han defensat la immersió lingüística a l'escola catalana, a través d'una moció de suport al manifest de la plataforma Somescola. La iniciativa ha prosperat sense els vots de PSC, que s'ha abstingut, ni de Ciutadans, que hi ha votat en contra i ha abandonat la sala on se celebrava la sessió política.

En la seva intervenció, el portaveu del grup socialista i primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, ha insistit en la necessitat d'actualitzar el model als centres educatius amb un acord polític plural: "Cal refer un nou consens polític per abordar la realitat sociolingüística actual, que ha canviat molt des de fa 20 anys". Gibert també ha defensat la importància que "els centres tinguin marge per decidir" i que "l'objectiu és que al final de l'etapa educativa els alumnes tinguin plena competència en català i castellà".

El PSC a nivell català no assistirà a la manifestació que la plataforma Somescola ha convocat per aquest dissabte a Barcelona. Argumenten que els coincideix amb el congrés extraordinadri de la formació per rellevar Miquel Iceta per Salvador Illa.

La moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem ha prosperat amb els 14 vots dels regidors d'ERC (7), la Crida (3), Junts per Sabadell (3) i de Morell, que han al·legat que "és un atac al nervi del sistema educatiu". Han criticat que el model s'imposi "en percentatges des de despatxos, i no des del territori".

El portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha assegurat que es la sentència "és un nou atac dels estaments de l'Estat cap a la llengua catalana". Per part de la Crida, Nani Valero ha assegurat que el model actual d'immersió lingüística "és un exemple d'oportunitats i d'inclusió". Al seu torn, el regidor de Junts per Sabadell Quim Carné ha acusat "els partits de dretes anticatalanistes" d'utilitzar la llengua "com una eina de confrontació" per guanyar vots. Morell ha afirmat que s'està "judicialitzant l'ús del català a les escoles" i que aquest "no és el camí".

Ha augmentat el to de la sessió plenària amb la intervenció de Ciutadans. El regidor Adrian Hernández ha assegurat que el problema del català, i la seva baixada en els usos socials, és "el supremacisme lingüístic" i que s'hagi instrumentalitzat políticament: "La gent el percep com una llengua antipàtica".

