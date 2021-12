Sabadell, a la sèrie sobre Maradona

La Nova Creu Alta, estadi del Centre d’Esports Sabadell, apareix a la sèrie sobre la vida de Diego Armando Maradona, que ja es pot veure des del 29 d’octubre a Amazon Prime Video. En el quart i cinquè capítol, que expliquen l’arribada del futbolista argentí al Futbol Club Barcelona, es veuen les tradicionals banquetes i la gespa del camp arlequinat. Fins i tot, s’aprecia la sorra que hi ha entre les banquetes i el terreny de joc. Tanmateix, a la sèrie la intenció és representar el Camp Nou. Per tant, només els més espavilats poden adonar-se que les escenes que transcorren a l’estadi del Barça, en realitat, han estat gravades a la Nova Creu Alta.

De fet, del 25 al 28 de juny del 2019, sota un secretisme absolut, l’estadi del Centre d’Esports Sabadell va ser escenari del rodatge de la sèrie Maradona, sueño bendito, en què el futbolista argentí és encarnat en les diferents etapes de la seva vida per Juan Palomino, Nazareno Casero, Nicolás Goldschmidt i Julieta Cardinali. La gravació va tenir lloc només a l’interior del camp de futbol; al voltant de l’estadi hi va haver el moviment habitual d’un rodatge, però no es va gravar res. Ni el públic ni la premsa van poder entrar-hi pel secretisme amb què treballava la productora de la sèrie, La mano de Dios.

Vincle entre Maradona i Sabadell

Tot i que a la sèrie no apareix de forma intrínseca la Nova Creu Alta, la gespa de l’estadi no era desconeguda pel futbolista argentí. Encara que El Pelusa mai va jugar al Centre d’Esports, hi ha fotos seves amb la samarreta arlequinada. Una de les seves grans amistats va ser Osvaldo Dalla Buona, també conegut com a Cebollitas, qui va jugar 24 partits amb el Centre d’Esports Sabadell durant la temporada 1982/1983.

El que està confirmat és que el vincle amb Osvaldo era tan estret que Maradona, en diferents ocasions, va ser a la Nova Creu Alta per veure’l jugar. Hi anava d’incògnit, mig d’amagat, sense ser a tribuna per no cridar l’atenció. Però, tot i això, no aconseguia passar desapercebut. Era tan conegut que, tal com explicava el Diari de Sabadell, generava massa expectació per seure a la graderia general. En una ocasió, l’assetjament dels fans el va obligar a traslladar-se a la tribuna presidencial.

Dit això, la relació de Maradona amb el Centre d’Esports va més enllà de la seva presència puntual a la Nova Creu Alta. La seva presència no es va limitar a veure alguns partits a l’estadi arlequinat, sinó que se’l recorda fins i tot en alguns entrenaments de l’equip sabadellenc.

Tornant a la sèrie, Maradona, sueño bendito, que consta de deu capítols d’una hora cadascun aproximadament, s’hauria d’haver estrenat el 30 d’octubre del 2020, per celebrar els 60 anys de Maradona, però un mes abans l’argentí va morir. A més, tot i que la productora va tenir el vistiplau del mateix Maradona, l’exdona del futbolista Claudia Villafañe ha empès accions legals contra la sèrie, que considera que està massa centrada en escàndols.

La sèrie segueix les diferents etapes de la vida de Maradona, començant pels inicis de la seva carrera i seguint amb la seva etapa gloriosa amb la selecció argentina a la Copa Mundial a Mèxic l’any 1986, així com el seu pas pel Barça i el Nàpols. La sèrie, però, també se centra en la seva tempestuosa etapa adulta i els seus escàndols mediàtics, que en van ser nombrosos.

