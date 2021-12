Mor una persona envestida per un camió a la C-58 a l'altura de Badia

Una persona ha mort el migdia de dimecres envestida per un camió a la C-58, a l'altura de la via al seu pas per Badia del Vallès. L'accident ha tingut lloc a prop de la rotonda que hi ha per dirigir-se a Sabadell en direcció a l'aeroport, a la UAB o a Bellaterra.

La víctima havia aturat el seu vehicle al voral i n’havia baixat, segons informa Servei Català de Trànsit. Ha estat en aquest moment quan un camió l'ha envestit.

Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 13.20h. Quatre unitats del cos policial s'han dirigit ràpidament cap al lloc dels fets, a més de dues dotacions de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Un dels carrils de la carretera C-58 ha quedat tallat, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit.

Amb aquesta víctima, ja són 127 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a Catalunya. D'aquests, n'hi ha 14 que eren peatons.

Publicitat