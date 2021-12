L'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos anirà a la presó: es ratifica la pena de tres anys

L'Audiència Provincial de Barcelona ha ratificat la pena de tres anys de presó per a l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos pel cas Mercuri. El tribunal ha denegat la suspensió de la pena que demanava la defensa, i això es traduirà en l'empresonament de l'exbatlle sabadellenc en el termini màxim d'un mes.

Bustos ha estat condemnat per tràfic d'influències i prevaricació: va treure dues multes a la seva dona i un dels seus fills en l'exercici de les seves funcions l'any 2012. Així mateix, haurà de pagar una multa de 800 euros. L'exalcalde es va retirar de la política activa fa pràcticament una dècada després dels escàndols de corrupció. A més, amb el compliment íntegre de la sentència, queda inhabilitat per exercir qualsevol càrrec o lloc de feina en el sector públic durant 16 anys.

No és la primera condemna de presó que recau sobre l'històric alcalde, però fins ara havia aconseguit eludir la presó. Bustos va ser sentenciat a un any i quatre mesos de presó l'any 2015 per haver pressionat l'aleshores alcaldessa de Montcada i Reixac per afavorir la contractació d'un exalt càrrec del Tripartit. No obstant això, el jutge va desestimar el compliment de la pena i l'exalcalde no va haver d'ingressar a presó. L'exalcalde està investigat en dues causes més vinculades a la trama del cas Mercuri.

Tot va quedar enregistrat

Les intervencions telefòniques realitzades pels Mossos d'Esquadra van ser clau per descobrir els delictes comesos per l'exalcalde. En les trucades, se sent com Bustos pressiona l'aleshores intendent de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran –també condemnat–, per evitar el pagament de les multes i per retirar el cotxe del dipòsit de vehicles de la seu policial de Can Marcet.

Es van retirar dues multes. La primera es va produir després que l'exalcalde aparqués el cotxe a una zona de càrrega i descàrrega amb el vehicle de la seva dona quan anaven a recollir el seu fill a la guarderia a la plaça del Vallès. Tres mesos després, la situació es va repetir amb un dels seus fills. La grua es va endur el vehicle familiar, que estava mal estacionat a la Clínica del Vallès. En aquest cas, la Policia Municipal va utilitzar diners de la caixa forta per avançar els diners de la sanció, segons es pot sentir a les converses i ha ratificat la justícia.

El Diari de Sabadell va publicar les transcripcions de les converses enregistrades pels Mossos d'Esquadra a instàncies de la investigació judicial del cas Mercuri. En el marc del judici, celebrat el 2018, van ser una de les proves principals enregistrades.

