Invertir millor amb menys pressupost, el repte del Club

“Amb menys socis hem de generar els mateixos recursos”, va explicar el president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, durant el tradicional dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació. Aquest és un dels principals reptes del futur a curt termini que ha d’afrontar l’entitat per adaptar-se a una nova realitat que, segons Martí, ha arribat per quedar-se: “abans de la pandèmia teníem uns 28.000 socis i ara en l’actualitat en tenim al voltant dels 22.000. La cultura de l’esport ha canviat, ni per bé ni malament, però no tornarà a ser com abans”, lamenta.

La davallada de socis ha fet perdre múscul econòmic a un dels clubs més importants de Catalunya, deixant d’ingressar cinc milions d’euros en els darrers dos anys i reduint el pressupost d’onze a vuit milions d’euros en el mateix període: “ha estat un any de molt desgast, des del primer al darrer treballador, però hem aconseguit mantenir l’activitat esportiva, social i laboral, i això és molt important”, va subratllar.

Afortunadament, no tot són males notícies i el recentment acord signat amb Finetwork –el més rellevant dels darrers anys– fa mirar amb optimisme el futur: “associar-te amb els grans et fa gran i t’obre portes, sense desmerèixer els petits. El CN Sabadell té capacitat per jugar a la Champions League a tots els nivells”, va defensar.

Així mateix, l’aprovació a l’Assemblea per la construcció –explotador extern– de quinze pistes de pàdel, onze de les quals a Can Llong, i una nova àrea de salut al mateix centre, fa que no s’aturin del tot les inversions en infraestructures al Club: “Hem de posar a l’abast del soci tot el que estigui a les nostres mans per continuar creixent plegats”.

Un gran any a Europa?

Claudi Martí, qui no va tancar la porta, ans al contrari, a tornar-se a presentar a la reelecció a la presidència, es va mostrar orgullós de la tasca complerta a la parcel·la ofensiva: “en els darrers cinc anys hem millorat el rendiment esportiu, dedicant menys recursos, perquè en tenim menys, però invertint millor” i això es pot veure traduït en tenir els dos equips disputant les semifinals de l’Euro Cup on va assegurar que “qualsevol dels quatre equips podria guanyar”, i als quarts de l’Eurolliga “enguany estem en disposició de guanyar la Copa”, va assegurar, orgullós.

En natació, el rècord d’Espanya de Sergio de Celis i el canvi en la direcció tècnica, van ser els aspectes més destacats que va ‘tocar’ Claudi Martí, en un àpat celebrat al restaurant de Can Llong.

