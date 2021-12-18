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OBITUARI

Obituari de Sabadell del 19 de desembre de 2021

MARIA DOLORES CLOTET PRAT
83 Sala de Cerimònies Sabadell 20/12/2021 16:30

JOSÉ BELTRÁN BERROCAL
82 Sala de Cerimònies Sabadell 20/12/2021 10:00

ROSARIO ORTEGA MORALES
91 Sala de Cerimònies Sabadell 19/12/2021 10:00

PRINCESA SARAY SEGURA CATALÁN
38 Sala de Cerimònies Sabadell 20/12/2021 9:30

MARÍA JESÚS ARASANZ MUR
92 Sala de Cerimònies Sabadell 19/12/2021 10:30

MARIA ÁNGELES GONZÁLEZ RUÍZ
80 Sala de Cerimònies Sabadell 19/12/2021 12:30

MARÍA MARTÍNEZ GIMÉNEZ
88 Sala de Cerimònies Sabadell 19/12/2021 11:30

MANUEL PARDO BAÑOS
90 Sala de Cerimònies Sabadell 19/12/2021 9:30

DOLORES GALINDO ZAMORA
84 Santa Maria de Caldes de M Caldes de Montbui 19/12/2021 9:30

ANDRÉS PÉREZ SALVADOR
58 Sala de Cerimònies Sabadell 18/12/2021 11:00

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