Els 10 films de Nadal per fer ‘guilty pleasure’

Aquest Top 10 no passarà a la història com una de les millor recomanacions cinematogràfiques que podria fer el Diari. Però també és cert que no sempre cerquem pel·lícules de culte. I és que, de vegades, allò que volem és un entreteniment. Films per mirar, però sobretot, per tornar a mirar. Aquella escalforeta que t’¡agafa quan tries la pel·lícula que veuràs després de dinar, tot sabent que te la saps de memòria i que (depén del cas) és bastant dolenta. Aquella sensació de guilty pleasure. Plaer culpable en el que dues hores perdudes també poden ser una inversió .

1. Love Actually [2003]

Un experiment: En una taula amb amics, treu a la conversa el tema de Love Actually. I deixa que cadascú faci el seu comentari sobre quina de les trames li agrada més… o odia més! (Tant és: Son les dues cares de la mateixa moneda). Un film que combina la temàtica nadalenca, juntament amb l’estil planer d’un blockbuster. Material de primera per un FastFood televisiu: Omplirà els dues hores de sobretaula i sofà que necessites per recuperar-te de la Nit de Nadal, Cap d’Any o la Nit de Reis!

2. Solo en casa [1990]

D’aquest film en destacarem una data: 1990. Quants anys tenies quan es va estrenar? Eres un infant (qui escriu aquestes línies en tenia 5) o era el film que li posaves als teus fills? El petit Macaulay Culkin en tenia 8 anys, en aquell moment. No massa anys més tard, la seva fama mundial i la pressió cinematogràfica van afectar la seva vida personal. Se’l va relacionar repetidament amb drogoaddiccions, si bé ell mateix ha insistit que en consumia,però que no en tenia cap problema.

3. El diari de Bridget Jones [2001]

Val a dir que les gran comèdies romàntiques nadalenques ens les ha donades el cinema britànic. La saga de Bridget Jones n’és exemple paradigmàtic. A més a més, la trama del primer film arrenca, precisament, un dia d’Any Nou. Basada en la novel·la homònima d’Helen Fielding, el primer film data de 2001. Hi va tenir una altra exitosa seqüela, tot just l’any 2004: Sobreviviré. Com Love Actually i tantws altres films, planteja una línia d’amor romàntic i relacions tòxiques que demanen un visionat amb cautela.

4. Pesadilla antes de Navidad[1993]

Cadascú té les seves pors. Les meves passen inexorablement per Pesadilla antes de Navidad. Potser sóc un exagerat, també em cagava de por amb la Fantasia de Disney. En tot cas, la història ha fet justícia amb els nens traumatitzats que vàrem anar al cinema a veure el film de Tim Burton. S’ha reconegut públicament que no era, ben bé, un film per a nens! . Els experts diuen que els traumatitzats l’hem de veure avui en dia. I que entendrem el sentit de la crítica al consumisme nadalenc. Jo, però, m’abstindré.

5. Los Teleñecos: Cuento de Navidad [1992]

“Solo faltan unas horas para Navidaaaaaad”, canta un cor de nens, al carrer, en aquesta tendra i estrambòtica adaptació del decimonònic Conte de Nadal, de Charles Dickens. Per algun motiu, els guinyols que actuen al film es coneixen (en castellà) tant pel nom Teleñecos com Muppets. Amb un nom o l’altre, era desembre de 1992 i aquest musical triomfava tant entre petits com entre els crítics, que la van arribar a considerar com la millor adaptació cinematogràfica que s’ha fet de l’obra de Dickens.

6. Gremlins [1984]

Aquesta recordada comèdia de terror de Joe Dante ens presenta una preciosa i misteriosa criatura coneguda com Mogwai anomenada Gizmo, que quan s’alimenta després de la mitjanit o quan és tocada per l’aigua, es converteix en un monstre entremaliat i perillós. I recordeu: no l’exposeu llums brillants, perquè ho danyen. Tampoc ha de rebre llum del sol, ja que el mataria. Joe Dante dirigeix aquest clàssic juvenil de ciència-ficció, produït per Steven Spielberg amb guió de Chris Columbus.

7. Harry Potter: Regreso a Howgarts [2022]

Aquest 1 de gener s’estrena a HBO Max el documental Regreso a Howgarts. Així que l’any arrenca fort! Es tracta d’un especial que commemora els 20 anys de l’estrena d’Harry Potter i la pedra filosofal. Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts reuneix a Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) i Ruper Grint (Ron) a la sala de Gryffindor, on xerraran d’anècdotes i de tot el que hi ha darrere de les 8 pel·lícules que conformen la saga.

8. Mujercitas [1994]

Winona Ryder, Susan Sarandon i Christian Bale, se li pot demanar més a un repartiment? En el Nadal de 1994 va arribar als cinemes la cinquena adaptació de la novel·la més coneguda de Louisa May Alcott, escriptora estatunidenca. Un llibre que va deixar per a la posteritat l’any 1868. En realitat, seria una trilogia i aquesta pel·lícula correspondria a la primera part, amb les històries de Meg, Jo i Amy; totes elles inspirades en la infància viscuda per l’autora amb les seves germanes a Massachusetts.

9. Klaus [2019]

L’espanyol Sergio Pablos va crear un gran film d’animació, ambientat en Nadal, en versió original de Netflix. Klaus, de fet, va estar nominada als premis Oscar. La trama s’inventa un bell conte per a crear un encantador origen a Santa Klaus. Pablos havia treballat prèviament com a dissenyador en diverses pel·lícules de Walt Disney Animation —A Goofy Movie, El jorobado de Notre Dame, Hércules i Tarzán—; va produir la cinta hispano-argentina Metegol, i va inspirar la saga de Mi villano favorito.

10. Qué bello es vivir! [1946]

Molta gent se n’ha adonat amb el temps. La mateixa pel·lícula cada 24 de desembre! I tenia el seu motiu: Els productors de Qué bello es vivir! es van oblidar de registrar legalment aquest producte audiovisual, de forma que mai ha tingut drets de propietat. Per tant, es podia emetre lliurement. Això va provoca que les cadenes l’emetessin sense pagar cap cànon. I donat que la trama succeeix en plana Nit de Nadal, és aquest dia quan s’emet.

