Sabadell ultima les compres de dècims de loteria de Nadal

Cues, matí i tarda. Pocs dies abans del sorteig extraordinari de Nadal, Sabadell ultima les compres de dècims i les vendes es disparen i representen més del doble (204%) respecte al 2020, segons l’eina Pulso del Banc Sabadell. El tiquet mitjà de compra a les diferents administracions ha estat de 57 euros aquesta última setmana. Un 63% més respecte fa una setmana i un 32% més a comparació amb el mateix període de l’any anterior. Els loters ja s’esperaven que les compres s’endarrerissin a últim moment. I, a quatre dies del sorteig, ningú no vol quedar-se sense el seu dècim.

Tradició o superstició

La Maria Rosa Quinta fa cua a les portes de l’administració número 1 de loteries, ubicat al passeig de la plaça Major. “Cada any hi compro, però només per Nadal. Trio el número que més m’agrada al moment”, explica. Una parella, la Jana i en Jordi, fan cua per comprar un dècim que els recordi a la data del seu casament. “Ho fem així des de fa cinc anys, sabem que tard o d’hora tocarà”, diuen.

Hi arriben de tots els barris de Sabadell i aprofiten per gaudir del pessebre gegant i la decoració de Nadal: “Aprofito que he vingut per endur-me un dècim. Per això faig cua”, explica una veïna de Can Rull. D’altres, han preferit tornar a una altra hora, amb menys espera.

Recuperació post-Covid

Fa just un mes, les diferents administracions de loteria de la ciutat no només registraven un increment d’entre el 10% i el 25% de les vendes del mateix període de l’any Covid, sinó que també havien superat els primers mesos de campanya del 2019.

El ritme de vendes ha estat més alt que l’any anterior des del mes de juny, quan es multiplicaven per dos els ingressos a aquests negocis. També durant els mesos següents l’activitat s’ha mantingut per sobre –entre 10 i 64 punts percentuals– del 2020.

